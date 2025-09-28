Най-малко 40 души са загинали при блъсканица по време на политически митинг в южния индийски щат Тамил Наду, съобщиха официални представители, предаде Би Би Си.

Десетки хиляди души се бяха събрали на предизборно мероприятие на актьора, превърнал се в политик, Виджай, в южния район Карур.

Министър-председателят на Тамил Наду МК Сталин съобщи пред репортери, че сред жертвите има девет деца, най-малко 17 жени и 13 мъже. Още 51 души се лекуват в болница, добави той.

Полицията е завела дело срещу трима висши членове на партията TVK на Виджай. Възможните обвинения са за убийство и небрежност, съобщиха от полицията.

„TVK първоначално е поискала разрешение за събиране на 10 000 души, но всъщност тълпата е била повече от два пъти по-голяма“, заяви пред агенция Ройтерс шефът на полицията в Тамил Наду В. Селварадж.

Виджай е държал реч на митинга в окръг Карур, когато тълпата внезапно се е разбунтувала, принуждавайки го да прекъсне речта си.

Тя е била отложена с няколко часа, съобщиха местните медии. Кадри, излъчени по телевизията, показаха хора, припадащи в претъпканата тълпа.

На семействата на загиналите ще бъде изплатена компенсация от един милион рупии (11 300 долара; 8400 лири), добави главният министър Сталин, и ще бъде проведено разследване на инцидента.

Mъж разказа пред индийската информационна агенция ANI от пред болницата, че двамата сина на брат му са били на събитието.

„По-големият е починал, по-малкият е изчезнал. Моите роднини, снаха ми, са в интензивното отделение. Какво да правя?“, каза той.

Виджай написа в онлайн изявление, че сърцето му е „разбито“ и че изпитва „непоносима, неописуема болка и скръб“.

Той изрази „дълбокото си съчувствие и съболезнования“ към семействата на загиналите и молитви за „бързо възстановяване“ на тези, които са в болница.

Премиерът на Индия Нарендра Моди заяви в публикация в X, че инцидентът е „нещастен“ и „тъжен“.

Смъртоносни сблъсъци не са необичайни в Индия и само през тази година са се случили няколко подобни трагични инцидента, включително на известния хиндуистки фестивал Кумб Мела и пред стадион за крикет.

