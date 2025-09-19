Активисти за правата на животните в Индия оплакват смъртта на обичан слон, когото дълго време се опитваха да рехабилитират.

Шанкар — единственият африкански слон в зоопарка на Делхи, който прекара по-голямата част от живота си в изолация — отказал храна в сряда и рухнал до вечерта. Въпреки усилията на ветеринарите, 29-годишният мъжки слон починал в рамките на 40 минути, съобщиха официални лица, пише Би Би Си.

В продължение на 24 години Шанкар търпял самотно съществуване — от които поне 13 прекарал в пълна изолация.

Причината за смъртта му все още не е известна.

Шанкар е един от двата африкански слона, които пристигат в Индия през 1998 г. като дипломатически дар от Зимбабве за тогавашния президент на Индия Шанкар Даял Шарма.

Но спътникът на Шанкар умира през 2001 г.

Бивш служител на зоопарка, пожелал анонимност, разказа, че след смъртта на спътника си Шанкар временно е преместен при азиатските слонове в зоопарка, но този план не дал резултат.

„Бяха много агресивни едни към други“, сподели той и добави, че Шанкар скоро е изолиран.

„Той беше игрив, докато спътникът му беше жив. Двамата бяха любимци на посетителите на зоопарка. Поведението на Шанкар се промени след смъртта на другия африкански слон. Шанкар никога не прие компанията на други слонове, а и те не го приеха. Остана без приятели“, разказа бившият служител.

През 2012 г. Шанкар е преместен в ново заграждение, което го поставя в почти пълна изолация – въпреки федералната забрана от 2009 г. за държане на слонове сами за повече от шест месеца. Там остава до смъртта си.

В продължение на години активисти настояваха Шанкар да бъде изведен от зоопарка и рехабилитиран в природен резерват, където живеят други африкански слонове.

През 2021 г. петиция, внесена във Върховния съд на Делхи, поиска преместването на Шанкар в светилище с други африкански слонове. Две години по-късно съдът отхвърли петицията и насочи вносителя ѝ към специалния комитет, който отговаря за преместванията на диви животни от зоопаркове.

До сряда Шанкар беше един от едва двама африкански слона в зоопарковете на Индия. Другият — също възрастен мъжки — се намира в зоопарка в Майсор, в южния щат Карнатака.

Зоопарковете от години се затрудняват да намерят спътници за двамата африкански мъжки слона, като усилията са блокирани от високи разходи, регулаторни препятствия, необходимостта от множество одобрения и опасения за хуманното отношение, съобщава The Indian Express.

Активисти също така критикуват условията, в които Шанкар е държан в зоопарка в Делхи, описвайки заграждението му като мрачно и неподходящо.

Средната продължителност на живота на африканските слонове е 70 години.

Директорът на зоопарка в Делхи, заяви, че до сряда сутринта не е имало „никакъв доклад за заболяване или необичайно поведение“ при Шанкар.

Международната организация даде на зоопарка срок до април 2025 г. да премести Шанкар или значително да подобри грижите за него, като предупреди, че членството ще бъде окончателно прекратено, ако срокът не бъде спазен.

Ден след издаването на уведомлението за спиране на членството федерален министър инспектира заграждението на Шанкар и заяви, че здравословното му състояние изглежда по-добро. На 15 октомври правителството обяви планове да му бъде доведена женска като спътник, като Зимбабве и Ботсвана изразили интерес и започнали формалности по въпроса.

Служители от зоопарка в Делхи заявиха, че след това не са получили допълнителни уведомления от международната организация. А Шанкар почина, преди да може да му бъде намерен спътник.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK