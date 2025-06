Слон влезе в супермаркет в Тайланд. 23-годишното животно се вмъкнало спокойно в магазина за хранителни стоки в понеделник следобед и се снабдило с храна от рафтовете – предимно със сладки оризови кексчета и яйца.

Животното известно в Националния парк Као Яй се появило в магазина, който се намирал в близост. Собственикът Плой обслужвал клиенти, когато слонът влязъл през отворената врата и прогонил всички, коментира новинарският сайт Khaosod.

Слонът разглеждал рафтовете около десет минути, причинявайки щети за около 1000 бата - малко под 27 евро, но въпреки това останал забележително спокоен.

„Това беше първият път, когато слон посети магазина. Надявам се да не се върне. Притеснявах се за щетите, които може да причини", коментира собственикът на магазина.

"Бях изненадан да го видя да яде сладка храна, тъй като слоновете обикновено търсят нещо солено", казва той.

Местните жители разпознали животното от предишни набези, но то никога не било влизало в магазина, а само минавало покрай него.

The "This is Khao Yai" (Tee Nee Khao Yai) Facebook page shared a video of a wild elephant, locally known as "Plai Biang Lek", that lives near Khao Yai National Park, wandering into a convenience store in search of food.



