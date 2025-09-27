Обзета от хаос тълпа на митинг за популярен актьор и политик в южния индийски щат Тамил Наду уби най-малко 36 души и рани 40 други, съобщи днес здравният министър на щата, предаде Асошиейтед прес.

Министърът Ма Субраманян заяви пред АП, че жертвите вече са били мъртви, когато са били откарани в болница. Той добави, че състоянието на ранените е стабилно.

Сред загиналите има най-малко шест деца, съобщи вестник "Хиндустан таймс", цитирайки Ма Субраманян, предаде ДПА.

За броя на жертвите съобщават и NDTV и други местни медии. Десетки други са ранени, като NDTV показва кадри на хора в безсъзнание, които биват изнасяни извън тълпата.

Десетки хиляди хора се бяха събрали в град Карур, за да чуят речта на тамилския актьор и политик Виджай, известен само с едно име. Според съобщенията тълпата, оценена на 30 000 или повече души, е надхвърлила значително очакванията на организаторите.

Свидетели разказаха пред "Хиндустан таймс", че хаосът избухнал, когато все повече хора се тълпяли към сцената. Мнозина загубили съзнание в тълпата. Виджай е прекъснал речта си, когато е разбрал за случващото се.

