Владимир Путин поздрави в телефонен разговор Нарендра Моди по повод 75-ия му рожден ден

Руският президент Владимир Путин съобщи, че е разговарял по телефона с премиера на Индия Нарендра Моди и го е поздравил по случай 75-ия му рожден ден.
„Току-що разговарях с министър-председателя на Индия, г-н Моди. Позволих си да поздравя от името на всички вас нашия приятел... по случай 75-ия му рожден. И искам да ви предам неговите най-добри думи и пожелания към цялото руско ръководство“, заяви Путин в началото на заседание на правителството.
Той отбеляза, че под ръководството на Моди Индия води абсолютно независима и суверенна политика.
„И най-важното - тя постига много добри резултати в сферата на икономиката“, продължи руският президент.
„Индия демонстрира най-високите темпове на икономически растеж сред големите икономики“, добави Путин.
Той подчерта, че отношенията между Индия и Русия имат дълга история и са белязани от силно взаимно доверие и приятелство.
