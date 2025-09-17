dalivali.bg
Владимир Путин поздрави в телефонен разговор Нарендра Моди по повод 75-ия му рожден ден

„Индия демонстрира най-високите темпове на икономически растеж сред големите икономики“, заяви руският президент

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:30 ч. 17.09.2025 г.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че е разговарял по телефона с премиера на Индия Нарендра Моди и го е поздравил по случай 75-ия му рожден ден.

„Току-що разговарях с министър-председателя на Индия, г-н Моди. Позволих си да поздравя от името на всички вас нашия приятел... по случай 75-ия му рожден. И искам да ви предам неговите най-добри думи и пожелания към цялото руско ръководство“, заяви Путин в началото на заседание на правителството.

Той отбеляза, че под ръководството на Моди Индия води абсолютно независима и суверенна политика.

„И най-важното - тя постига много добри резултати в сферата на икономиката“, продължи руският президент.

„Индия демонстрира най-високите темпове на икономически растеж сред големите икономики“, добави Путин.

Той подчерта, че отношенията между Индия и Русия имат дълга история и са белязани от силно взаимно доверие и приятелство.

