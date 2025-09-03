Съд в индийския град Удайпур постанови смъртна присъда за мъж, който преди осем години изгорил живa съпругата си Лакшми, след като системно я унижавал заради тъмния цвят на кожата ѝ.

Според показанията ѝ преди смъртта, съпругът ѝ Кишандас я наричал „тъмнокожа“ и твърдял, че има „лекарство“ за избелване.

В нощта на нападението той намазал тялото ѝ с течност, която тя усетила като киселина, след което я подпалил с тамян и я залял с остатъка.

Съдия Рахул Чоудхари определи престъплението като „престъпление срещу човечеството“, което „шокира съвестта на обществото“.

Делото отново насочи вниманието към дълбоко вкоренения културен проблем в Индия, където жените с по-тъмен тен често са дискриминирани, а индустрията за избелващи продукти носи милиарди долари печалби.

Адвокатът на подсъдимия обяви, че присъдата ще бъде обжалвана.

