Най-малко десет души загинаха в Хаити при наводнения, предизвикани от урагана Мелиса, който от няколко дни опустошава Карибския басейн, съобщиха местните власти пред АФП.

Река Ла Диг в крайбрежния град Пети-Гоав е преляла и е отнесла няколко души, според кмета на града и генералния директор на местна болница, които уточниха, че са открити повече от 10 трупа и че продължават издирването на изчезналите.

Ураганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Преди това стихията причини разрушения на Ямайка.

Бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.

Световната метеорологична организация (СМО) предсказа, че ураганът „Мелиса“ ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.

Правителството на Великобритания обяви спешно финансиране в размер на 2,5 милиона лири за Ямайка, след като ураганът Мелиса опустоши тази страна от Британската общност, причинявайки огромни щети.

„Правителството на Великобритания мобилизира 2,5 милиона лири спешно хуманитарно финансиране, за да подкрепи възстановяването на Карибския регион“, заяви външното министерство, а премиерът Киър Стармър определи разрушенията, причинени от урагана, като „наистина шокиращи“.

Финансирането ще бъде използвано за доставки, включително комплекти за подслон, филтри за вода и одеяла, както и за предотвратяване на наранявания и избухване на епидемии, предаде АФП.

Външното министерство създаде кризисен център, който да предоставя консулска помощ на британските граждани в региона.

Корабът HMS Trent на Кралския флот също е на разположение, за да предостави хуманитарна помощ, посочи правителството.

Британските медии съобщиха преди ураганът да достигне сушата, че в популярната карибска дестинация за почивка има около 50 000 британски граждани с двойно гражданство и 5000 британски граждани.

