Най-малко десет души загинаха в Хаити при наводнения, предизвикани от урагана Мелиса, който от няколко дни опустошава Карибския басейн, съобщиха местните власти пред АФП.

Река Ла Диг в крайбрежния град Пети-Гоав е преляла и е отнесла няколко души, според кмета на града и генералния директор на местна болница, които уточниха, че са открити повече от 10 трупа и че продължават издирването на изчезналите.

Снимка: Reuters

Ураганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Преди това стихията причини разрушения на Ямайка. 

Ураганът „Мелиса

Бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час. 

Световната метеорологична организация (СМО) предсказа, че ураганът „Мелиса“ ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.

Снимка: Reuters

Правителството на Великобритания обяви спешно финансиране в размер на 2,5 милиона лири за Ямайка, след като ураганът Мелиса опустоши тази страна от Британската общност, причинявайки огромни щети. 

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, достигна Ямайка. Наредиха евакуация (ВИДЕО)

„Правителството на Великобритания мобилизира 2,5 милиона лири спешно хуманитарно финансиране, за да подкрепи възстановяването на Карибския регион“, заяви външното министерство, а премиерът Киър Стармър определи разрушенията, причинени от урагана, като „наистина шокиращи“.

Снимка: Reuters

Финансирането ще бъде използвано за доставки, включително комплекти за подслон, филтри за вода и одеяла, както и за предотвратяване на наранявания и избухване на епидемии, предаде АФП.

Външното министерство създаде кризисен център, който да предоставя консулска помощ на британските граждани в региона. 

В подготовка за опустошителния ураган: Трима са загинали

Корабът HMS Trent на Кралския флот също е на разположение, за да предостави хуманитарна помощ, посочи правителството.

Британските медии съобщиха преди ураганът да достигне сушата, че в популярната карибска дестинация за почивка има около 50 000 британски граждани с двойно гражданство и 5000 британски граждани.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 