Ураганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, предаде Ройтерс. Преди това стихията причини разрушения на Ямайка.

Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.

https://www.youtube.com/watch?v=BhjpiZ6WU74

Ураганът "Мелиса" в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила.

Снимка: Reuters

Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч. По-рано "Мелиса" достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи почти 300км/ч.

Световната метеорологична организация (СМО) предсказа, че ураганът „Мелиса“ ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.

Снимка: Reuters

"Мелиса" вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република заради проливните дъждове. В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

"Мелиса" е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase