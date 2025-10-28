НА ЖИВО: Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, приближава Ямайка. Наредиха евакуация

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря в света за годината се приближава към Ямайка, с предупреждения за „катастрофални и животозастрашаващи“ условия.

Много ямайци са били евакуирани. Някои синоптици казват, че бурята може да остане от пета категория, когато достигне острова.

Синоптиците смятат, че това може да е най-силният ураган, удрял някога Ямайка, с ветрове от 282 км/ч.

Световната метеорологична организация (СМО) предсказва, че ураганът „Мелиса“ ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.

Какво да очаквате през следващите часове?

  • Ураганът все още е на известно разстояние, но се ускорява. Очаква се окото на бурята да достигне сушата около обяд местно време (19:00 часа българско),
  • Очаква се бурята да бъде от пета категория, когато достигне сушата. След това ще започне да отслабва до четвърта категория, докато пресича острова,
  • Големи вълни ще засегнат определени заливи и протоци, достигайки до 4 м в някои райони - еквивалент на около два етажа,
  • Широко разпространени прекъсвания на електрозахранването вече засягат острова, като над 200 000 души са без електричество.

„Това е катастрофална ситуация, която се очаква в Ямайка“, каза специалистът по тропически циклони на Ан-Клер Фонтан на брифинг за пресата в Женева. „За Ямайка това със сигурност ще бъде бурята на века.“

Мелиса от Космоса
Снимка: Reuters

Следете на живо развитието на ситуацията:

28.10.2025 18:28:06

„Вода нахлува през покрива на къщата ми“

Кабиен, управителка на салон за красота в Санта Круз, Сейнт Елизабет, където се очаква ураганът Мелиса да достигне сушата, разказва пред Би Би Си, че тя и семейството ѝ не могат да достигнат до подслон. „Убежището е твърде далеч. Твърде опасно е да напусна къщата“ добавя тя.

„Вода нахлува през покрива на къщата ми“, казва жената, която е вкъщи със съпруга си и трите си малки деца - всички от които са „много, много уплашени“. „Вратите се отварят от вятъра“, обясни Кабиен.

28.10.2025 18:13:42

Министърът на енергетиката: Над 200 000 са без ток

Електропреносната мрежа вече е засегната от ураганните условия, които са причинили няколко прекъсвания на електрозахранването в Ямайка. Критични подстанции за високо напрежение, преносни и разпределителни линии на острова са били принудени да бъдат изведени от експлоатация, казва министърът на енергетиката и транспорта.

Около 240 000 клиенти са без ток. Повечето болници продължават да бъдат снабдявани с ток, с изключение на тези в Манчестър и Сейнт Елизабет, но засегнатите болници в тези райони работят на генераторна мощност.

28.10.2025 18:10:34

„Сега не е моментът да бъдем смели“

Министърът на местното самоуправление на Ямайка Дезмънд Маккензи предостави актуална информация за действията при бедствия на острова. Той казва, че общо има почти 6000 души в подслони. Тези в Сейнт Елизабет и Уестморланд - където се очаква ураганът Мелиса да достигне сушата - трябва да се укрият при спешни случаи.

Това е последният брифинг, който властите ще могат да дадат, казва той, но все още има малък прозорец от възможности да се удвоят мерките за безопасност и да се намери подслон. Обръщайки се директно към нацията, той казва: „сега не е моментът да бъдем смели.“ Той завършва коментарите си с остро предупреждение: „Не залагайте срещу Мелиса - това е залог, който не можем да спечелим.“

28.10.2025 17:47:40

Анимация за времето показва пътя на урагана "Мелиса" към Ямайка

28.10.2025 17:45:02

„Има този странен рев, който звучи сякаш идва от морето“

Британски туристи са блокирани в Ямайка. Ребека Чапман, която е в Ямайка за 25-ата си годишнина от сватбата, каза в предаването „Today“ на Би Би Си Радио 4, че тя и семейството ѝ са пристигнали в четвъртък вечерта - точно когато са започнали приготовленията за бурята.

„Има този странен рев, който звучи сякаш идва от морето. Наистина е странно, сякаш нещо идва. Всички птици са отлетели, така че всичко е станало наистина тихо“, добавя тя. „Като град-призрак е.“

28.10.2025 17:35:07

Множество жертви на урагана

До момента ураганът е взел четири жертви при преминаването си през Хаити и Доминиканската република.

