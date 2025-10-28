НА ЖИВО: Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, приближава Ямайка. Наредиха евакуация

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря в света за годината се приближава към Ямайка, с предупреждения за „катастрофални и животозастрашаващи“ условия.

Много ямайци са били евакуирани. Някои синоптици казват, че бурята може да остане от пета категория, когато достигне острова.

Синоптиците смятат, че това може да е най-силният ураган, удрял някога Ямайка, с ветрове от 282 км/ч.

Световната метеорологична организация (СМО) предсказва, че ураганът „Мелиса“ ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.

Какво да очаквате през следващите часове?

Ураганът все още е на известно разстояние, но се ускорява. Очаква се окото на бурята да достигне сушата около обяд местно време (19:00 часа българско),

Очаква се бурята да бъде от пета категория, когато достигне сушата. След това ще започне да отслабва до четвърта категория, докато пресича острова,

Големи вълни ще засегнат определени заливи и протоци, достигайки до 4 м в някои райони - еквивалент на около два етажа,

Широко разпространени прекъсвания на електрозахранването вече засягат острова, като над 200 000 души са без електричество.

„Това е катастрофална ситуация, която се очаква в Ямайка“, каза специалистът по тропически циклони на Ан-Клер Фонтан на брифинг за пресата в Женева. „За Ямайка това със сигурност ще бъде бурята на века.“

