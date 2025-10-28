НА ЖИВО: Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, приближава Ямайка. Наредиха евакуация

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря в света за годината се приближава към Ямайка, с предупреждения за „катастрофални и животозастрашаващи“ условия.
Много ямайци са били евакуирани. Някои синоптици казват, че бурята може да остане от пета категория, когато достигне острова.
Синоптиците смятат, че това може да е най-силният ураган, удрял някога Ямайка, с ветрове от 282 км/ч.
Световната метеорологична организация (СМО) предсказва, че ураганът „Мелиса“ ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.
Какво да очаквате през следващите часове?
Ураганът все още е на известно разстояние, но се ускорява. Очаква се окото на бурята да достигне сушата около обяд местно време (19:00 часа българско),
Очаква се бурята да бъде от пета категория, когато достигне сушата. След това ще започне да отслабва до четвърта категория, докато пресича острова,
Големи вълни ще засегнат определени заливи и протоци, достигайки до 4 м в някои райони - еквивалент на около два етажа,
Широко разпространени прекъсвания на електрозахранването вече засягат острова, като над 200 000 души са без електричество.
„Това е катастрофална ситуация, която се очаква в Ямайка“, каза специалистът по тропически циклони на Ан-Клер Фонтан на брифинг за пресата в Женева. „За Ямайка това със сигурност ще бъде бурята на века.“
Кабиен, управителка на салон за красота в Санта Круз, Сейнт Елизабет, където се очаква ураганът Мелиса да достигне сушата, разказва пред Би Би Си, че тя и семейството ѝ не могат да достигнат до подслон. „Убежището е твърде далеч. Твърде опасно е да напусна къщата“ добавя тя.
„Вода нахлува през покрива на къщата ми“, казва жената, която е вкъщи със съпруга си и трите си малки деца - всички от които са „много, много уплашени“. „Вратите се отварят от вятъра“, обясни Кабиен.
28.10.2025 18:13:42
Министърът на енергетиката: Над 200 000 са без ток
Електропреносната мрежа вече е засегната от ураганните условия, които са причинили няколко прекъсвания на електрозахранването в Ямайка. Критични подстанции за високо напрежение, преносни и разпределителни линии на острова са били принудени да бъдат изведени от експлоатация, казва министърът на енергетиката и транспорта.
Около 240 000 клиенти са без ток. Повечето болници продължават да бъдат снабдявани с ток, с изключение на тези в Манчестър и Сейнт Елизабет, но засегнатите болници в тези райони работят на генераторна мощност.
28.10.2025 18:10:34
„Сега не е моментът да бъдем смели“
Министърът на местното самоуправление на Ямайка Дезмънд Маккензи предостави актуална информация за действията при бедствия на острова. Той казва, че общо има почти 6000 души в подслони. Тези в Сейнт Елизабет и Уестморланд - където се очаква ураганът Мелиса да достигне сушата - трябва да се укрият при спешни случаи.
Това е последният брифинг, който властите ще могат да дадат, казва той, но все още има малък прозорец от възможности да се удвоят мерките за безопасност и да се намери подслон. Обръщайки се директно към нацията, той казва: „сега не е моментът да бъдем смели.“ Той завършва коментарите си с остро предупреждение: „Не залагайте срещу Мелиса - това е залог, който не можем да спечелим.“
28.10.2025 17:47:40
Анимация за времето показва пътя на урагана "Мелиса" към Ямайка
28.10.2025 17:45:02
„Има този странен рев, който звучи сякаш идва от морето“
Британски туристи са блокирани в Ямайка. Ребека Чапман, която е в Ямайка за 25-ата си годишнина от сватбата, каза в предаването „Today“ на Би Би Си Радио 4, че тя и семейството ѝ са пристигнали в четвъртък вечерта - точно когато са започнали приготовленията за бурята.
„Има този странен рев, който звучи сякаш идва от морето. Наистина е странно, сякаш нещо идва. Всички птици са отлетели, така че всичко е станало наистина тихо“, добавя тя. „Като град-призрак е.“