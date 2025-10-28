Трима души вече загинаха в Ямайка, докато островната държава се готви за най-силната буря в света тази година, и вероятно и най-силната в историята на острова, съобщи Би Би Си.

Американските метеоролози предупреждават за „катастрофални и животозастрашаващи“ условия.

С ветрове със скорост до 282 км/ч „Мелиса“ е буря от пета категория – максималната сила. Той се усилва и се очаква да достигне сушата на карибския остров рано във вторник.

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки.

„Не мисля, че има инфраструктура в този регион, която да издържи ураган от пета категория“, заяви той по телевизия Си Ен Ен.

Освен жертвите на Ямайка, има и четири смъртни случая в Хаити и Доминиканската република.

Експерти предупреждават, че бавното темпо на „Мелиса“ може да означава продължителни проливни дъждове в някои райони, увеличавайки риска от смъртоносни наводнения и свлачища.

Последните данни от Националния център за ураганите (NHC), базиран в САЩ, показват, че по отношение на вятъра и ниското централно налягане „Мелиса“ е най-силната буря в света за 2025 г.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK