В подготовка за опустошителния ураган: Трима са загинали

Най-силният ураган за годината ''Мелиса'' приближава бреговете на Ямайка и се очаква скоро да връхлети островната държава.

Властите призовават жителите да останат по домовете си и да следват всички официални инструкции.

Предупрежденията са за възможни катастрофални последствия заради ветровете с пориви, достигащи до 282-а километра в час, и екстремните валежи.

Очакват се наводения и свлачища.

До момента ураганът е взел четири жертви при преминаването си през Хаити и Доминиканската република.

В Ямайка трима души са загинали, докато подготвят домовете си за урагана.