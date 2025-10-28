dalivali.bg
В подготовка за опустошителния ураган: Трима са загинали

Предупрежденията са за възможни катастрофални последствия заради ветровете с пориви, достигащи до 282-а километра в час

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:20 ч. 28.10.2025 г.

Най-силният ураган за годината ''Мелиса'' приближава бреговете на Ямайка и се очаква скоро да връхлети островната държава. 

Властите призовават жителите да останат по домовете си и да следват всички официални инструкции.

Предупрежденията са за възможни катастрофални последствия заради ветровете с пориви, достигащи до 282-а километра в час, и екстремните валежи.

Очакват се наводения и свлачища.

До момента ураганът е взел четири жертви при преминаването си през Хаити и Доминиканската република.

В Ямайка трима души са загинали, докато подготвят домовете си за урагана.

