В подготовка за опустошителния ураган: Трима са загинали

Най-силният ураган за годината ''Мелиса'' приближава бреговете на Ямайка и се очаква скоро да връхлети островната държава.
Властите призовават жителите да останат по домовете си и да следват всички официални инструкции.
Предупрежденията са за възможни катастрофални последствия заради ветровете с пориви, достигащи до 282-а километра в час, и екстремните валежи.
Очакват се наводения и свлачища.
До момента ураганът е взел четири жертви при преминаването си през Хаити и Доминиканската република.
В Ямайка трима души са загинали, докато подготвят домовете си за урагана.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK