От дълго време Европа е подценява водената от Русия хибридна война. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", цитиран от БТА.

"В процес сме на подготовка. Но дълго време подценявахме Русия. Русия може да е икономически много по-слаба от Европа, населението ѝ намалява, а индустрията ѝ не е иновативна. Но тя произвежда много повече оръжия и с по-бързи темпове. Подценихме заплахата. Вече не можеш да преминеш от състояние на мир към състояние на война за една нощ. Намираме се в постоянно състояние на конфронтация", каза той.

"Наред с тероризма, Русия е най-голямата структурна заплаха за европейците. Тя застрашава нашата колективна сигурност чрез намеса в нашите предизборни кампании, с кибератаки, убийства на опозиционни фигури и миграционни потоци, използвани като лост за въздействие. Русия тества нашата противовъздушна отбрана и промени ядрената си доктрина", изтъкна френският лидер.

"Степента, до която руснаците влияят на общественото ни мнение, като разпространяват неистини, включително истории за нашествие на дървеници във Франция, е подценена. Нашите отворени общества са уязвими за информационна война. Наивни сме, ако не осъзнаем, че руската тайна армия се разпространява в нашите демокрации. Тя се състои от тези малки, безлики воини, наречени дигитални ботове. Те манипулират демокрацията във Франция, Германия и Европа", подчерта Макрон

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK