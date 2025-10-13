Белоруският диктатор и приближен на Кремъл Александър Лукашенко заяви, че Украйна може „да изчезне като държава“, ако не промени курса си.

Той заяви това в интервю за кремълския блогър Павел Зарубин, съобщи "Киев Пост".

Лукашенко настоя президентът Володимир Зеленски да „седне и да преговаря“ с Москва, да откаже стремежа си към присъединяване към Запада и да „се успокои“ по отношение на исканията си за американски крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег.

Лукашенко твърди, че Зеленски трябва да „действа спешно“, за да се съобрази с исканията на Кремъл.

Украинският президент проведе две телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп за два дни, след като Москва реагира нервно на възможността Киев да получи „Томахоук“.

Снимка: Ройтерс

В разговора си с руския пропагандист Лукашенко заяви, че преди е обвинявал европейските лидери за неспособността да се постигне споразумение, но сега „има тонове информация“, че „проблемът не е в Съединените щати, които искат напредък, нито в Русия, която е готова за това, нито в европейските лидери, а в самия Володимир Зеленски“.

Според самопровъзгласилия се беларуски президент върху Зеленски може да бъде оказан „силен натиск“ от страна на Москва и други играчи, след което „подходящите решения ще бъдат взети под това напрежение“. Той добави, че руската армия „напредва на фронтовата линия“ и това „може да доведе до изчезването на Украйна като държава“.

Лукашенко стигна дотам да твърди, че западните съюзници на Киев „са готови да вземат част от Украйна, както се случи преди Великата отечествена война“, използвайки съветския термин за Втората световна война и повтаряйки кремълската пропаганда, според която инвазията през 2022 г. била резултат от „нацистки заговор“. „Сценарият е много сериозен“, каза той. „Искам президентът на Украйна да чуе моите предложения и да разбере, че никой няма да донесе щастие на Украйна освен славянските държави – затова трябва да се седне на масата за преговори.“

Изявленията на Лукашенко изопачават реалността, тъй като Киев многократно е заявявал готовност за преговори, а дори Тръмп е дал ясно да се разбере, че Москва не е искрена в желанието си за мир.

Снимка: Ройтерс

Коментирайки възможността Съединените щати да предоставят на Украйна ракети „Томахоук“, Лукашенко призова „да се запази спокойствие“ по въпроса. „Нашият приятел Доналд има определена тактика за справяне с най-належащите проблеми. Понякога той оказва натиск върху съответните институции и хора, понякога действа по-твърдо, а след това леко отстъпва. Така че не трябва да приемаме буквално, че всичко ще се случи утре“, добави Лукашенко.

