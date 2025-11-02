Британският крал Чарлз възнамерява да отнеме и последното почетно военно звание на брат си Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Това съобщи министърът на отбраната Джон Хийли.

„Кралят е дал ясно да се разбере, че това е неговото желание“, каза Хийли в предаването Sunday with Laura Kuenssberg по Би Би Си. По думите му Министерството на отбраната вече работи по решението.

Андрю, който по-рано тази седмица беше лишен и от титлата си „принц“, все още запазваше ранга си на вицеадмирал във военноморските сили - последното му военно звание, след като през 2022 г. се отказа от всички останали постове и почетни длъжности.

Сега обаче репутацията му е сериозно накърнена заради връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн - обвинения, които Андрю категорично отрича.

Кралският експерт Валънтайн Лоу коментира пред Би Би Си, че решението ще бъде „тежък удар“ за Андрю:

„Кралските особи, а особено Андрю, са изключително горди с военните си титли. Изглежда, че кралят е решен да му отнеме абсолютно всичко. Проявява твърдост и безкомпромисност“.

През 2022 г. Андрю вече бе освободен от редица престижни звания, сред които полковник на Гренадирската гвардия – един от най-старите и почетни полкове в британската армия. Тогава той загуби и почетните си длъжности в Канада и Нова Зеландия.

Решението на краля идва след дълги месеци на обществен и медиен натиск за пълно дистанциране на монархията от дискредитираните постъпки на херцога на Йорк.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK