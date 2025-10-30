dalivali.bg
Крал Чарлз ще лиши принц Андрю от кралските титли и резиденция

На Андрю е било казано да се изнесе от дългогодишния си дом в обширното имение на Уиндзорския замък

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:39 ч. 30.10.2025 г.

Крал Чарлз III ще лиши по-малкия си брат Андрю от кралските титли и дългосрочната му резиденция в имението Уиндзор, се казва в изявление на двореца.

Съобщението последва нова вълна от възмущение от обвиненията, отправени от един от основните обвинители на Джефри Епстийн срещу 65-годишния Андрю, който отрича обвиненията.

„Негово Величество днес започна официална процедура за отнемане на титлата, званията и почестите на принц Андрю. Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор“, се казва в изявлението. 

Чарлз III откри мемориал, посветен на хомосексуалните, бисексуалните и трансджендър военнослужещи

На Андрю е било казано да се изнесе от дългогодишния си дом в обширното имение на Уиндзорския замък и да се премести „в алтернативно частно жилище“, предаде АФП.

„Тези санкции се считат за необходими, въпреки факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него. Техни Величества желаят да изяснят, че техните мисли и най-дълбоко съчувствие са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на злоупотреба“, се посочва в изявлението на двореца. 

Крал Чарлз III прие Зеленски в замъка Уиндзор (СНИМКИ)

Този ход идва дни след публикуването на мемоарите на Вирджиния Джуфре, в които жертвата на американския сексуален престъпник Епстийн повтори с шокиращи подробности обвиненията, че е правила секс с Андрю три пъти, включително когато е била едва на 17 години.

Принцът, който отрича да е извършил каквото и да е престъпление, се съгласи да плати на американската и австралийска гражданка Джуфре милиони долари през 2022 г., за да прекрати гражданското дело за сексуално насилие, което тя заведе срещу него.

Тя се самоуби през април на 41-годишна възраст, а Епстийн се самоуби през 2019 г. в затвора, докато чакаше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

