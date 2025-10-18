dalivali.bg
София
сега Дъжд 11°
15 Дъжд 11°
16 Облачно 11°
17 Облачно 11°
18 Облачно 11°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Нови документи разкриват: Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри Епстийн

Името на принца се споменава в списъка с пътниците

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:05 ч. 18.10.2025 г.

Британският принц Андрю е летял четири пъти с частния самолет на финансиста Джефри Епстийн, осъден за сексуална експлоатация и трафик на непълнолетни момичета. Това показват показват публикувани в САЩ документи, съобщихава БТА.

Името на принца се споменава в списъка с пътниците на полет от Лутън до Единбург от 1 септември 2006 г., заедно с това на осъдената за сексуален трафик Гилейн Максуел, както и в този на полет на 12 май 2000 г., в който се посочва, че е пътувал заедно с Епстийн, Максуел, звездния шеф готвач Адам Пери Ланг, телохранител и още три лица.

Името "принц Андрю" се среща и сред пасажерите на още два полета, този път от 1999 г., редом с това на офицера от кралската охрана Стив Бърджис.

Принц Андрю ще се откаже от всичките си титли и почести, включително тази на херцог на Йорк

До огласяването на списъците се стигна само часове след като Андрю обяви, че ще спре да използва всички свои титли и почетни звания, включително титлата на херцог на Йорк.

Съпругата на опозорения бивш сенатор от Ню Джърси Боб Менендес Гуендолин Бек и жена на име Клеър Хейзъл също присъстват сред имената на пътниците на единия от полетите от 1999 г. – тогава в самолета са били и Епстийн, и Максуел.

Полетът, в който фигурират Бек и Хейзъл, е от 12 февруари от Американските Вирджински острови до Палм Бийч, Флорида; другият полет от 1999 г. е бил на 9 февруари от Тетърбъро, Ню Джърси, до Американските Вирджински острови.

Списъците са част от стотици документи, публикувани вчера от Комисията за надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ.

„Андрю вярваше, че сексът с мен е негово рождено право“: Откъс от мемоарите на Джуфре срещу „любимия син на кралицата“

Името на Андрю изплува под светлината на прожекторите около делото за сексуален трафик срещу Максуел, когато той бе посочен като един от хората, летели със самолета на Епстийн – един от обвинителите на опозорения представител на британския хайлайф дори твърди, че Максуел и принцът са летели заедно и в средата на 90-те.

Един от пилотите на самолета Лари Висоски каза пред съда, че Андрю е пътувал в самолета "няколко пъти".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Бойко Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВР в Пазарджик е уволнен

Бойко Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВР в Пазарджик е уволнен
Бойко Борисов: Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите

Бойко Борисов: Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите
Трима младежи са загинали на пътя край Бургас, шофирал е 18-годишен (СНИМКИ)

Трима младежи са загинали на пътя край Бургас, шофирал е 18-годишен (СНИМКИ)
В името на Сияна, Николай Попов да ми се извини, поиска вещото лице по делото (ВИДЕО)

В името на Сияна, Николай Попов да ми се извини, поиска вещото лице по делото (ВИДЕО)
Глоба за Андрей, който постави макети на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глоба за Андрей, който постави макети на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Тази сутрин
Снимка: Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Снимка: Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Снимка: Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Лице в лице
Снимка: Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Снимка: Как ще продължи работата на правителството?
Как ще продължи работата на правителството?
Снимка: Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Тази събота и неделя
Снимка: Фокача с квас и тайната за приготвянето й
Фокача с квас и тайната за приготвянето й
Снимка: Музика, която обединява поколения
Музика, която обединява поколения
Снимка: Къде е границата между виртуалното и реалността?
Къде е границата между виртуалното и реалността?
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука