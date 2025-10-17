Принц Андрю обяви, че ще се откаже от титлите си, включително тази на херцог на Йорк, съобщи Скай Нюз.

Въпреки това той ще остане принц, тъй като е роден като син на Елизабет II.

Бившата му съпруга, Сара Фъргюсън, също няма да използва повече титлата си „херцогиня на Йорк“, както е известно.

В изявление принц Андрю каза: „След обсъждане с краля, моето най-близко и по-широко семейство, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство.

"Реших, както винаги съм правил, да поставя на първо място задълженията си към семейството и страната си. Поддържам решението си от преди пет години да се оттегля от публичния живот. С съгласието на Негово Величество смятаме, че сега трябва да направя още една крачка напред. Затова вече няма да използвам титлата си и почестите, които ми са били присъдени.

„Както вече казах, категорично отричам обвиненията срещу мен.“

Решението идва след засиления натиск върху принц Андрю, след като се появиха нови информации за връзката му с педофила и финансист Джефри Епстийн, както и за връзката му с предполагаем китайски шпионин.

