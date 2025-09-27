Американски демократи в Конгреса разпространиха нов пакет документи, свързани с покойния финансист и осъден като сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които се появяват имената на милиардерa Илон Мъск, британския принц Андрю, интернет предприемача Питър Тийл, бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и други известни личности.

Според Ройтерс документите, предадени на Комисията за надзор към Камарата на представителите, съдържат SMS-и, финансови регистри, данни от полети на самолети, както и дневния график на Епстийн.

Документите показват, че Мъск е бил поканен на острова на Епстийн през декември 2014 г. Отделно, в списъка на пътниците на полет от Ню Джърси до Флорида през май 2000 г. фигурира името на принц Андрю.

Мъск и принц Андрю са потърсени за коментар от Би Би Си по случая.

Мъск и преди е заявявал, че е получавал покана да посети частния остров на Епстийн, но я е отказал.

Снимка: Getty Images

А списък с пътниците на полет от 12 май 2000 г. показва, че принц Андрю е летял заедно с Епстийн и неговата дясна ръка Гислейн Максуел от Титерборо, Ню Джърси, до Уест Палм Бийч, Флорида. Максуел бе осъдена през 2021 г. за трафик на непълнолетни момичета.

Дворецът потвърждава, че Андрю е бил в САЩ около тези дати. В документите се споменават още планиран обяд с Питър Тийл през ноември 2017 г., закуска със Стив Банън на 17 февруари 2019 г. и предварителни планове за среща с основателя на Microsoft Бил Гейтс през декември 2014 г. (Гейтс по-късно призна, че срещите с Епстийн са били „грешка“).

Няма доказателства обаче, че някой от изброените е знаел за престъпната дейност на Епстийн.

Принц Андрю многократно е отричал участие в каквито и да е злоупотреби, а Мъск не е коментирал новите разкрития. Демократите настояват за още разкрития и призовават за пълна прозрачност, докато републиканците ги обвиняват, че политизират случая и обещават скоро да публикуват целия архив.

Джефри Епстийн, който още през 2008 г. сключва сделка с прокуратурата заради обвинение в сексуално насилие над 14-годишно момиче, беше арестуван отново през 2019 г. по обвинения в трафик на хора и по-късно същата година се самоуби в килията си в Ню Йорк.

