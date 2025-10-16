Посмъртен мемоар на Вирджиния Джуфре обвинява херцога на Йорк принц Андрю, че е „привилегирован - сякаш е вярвал, че сексът с нея е негово право по рождение“, според откъси, публикувани във вестник „Гардиън“.

Книгата „Ничие момиче“, написана от видния обвинител на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, трябва да бъде публикувана следващата седмица, почти шест месеца след като Вирджиния Джуфре се самоуби.

Книгата ѝ, която нарича Джефри Епстийн „майстор-манипулатор“, описва три случая, в които тя твърди, че принц Андрю е правил секс с нея, включително в къщата на Гислейн Максуел в Лондон.

Това е допълнителен срам за принц Андрю, който постигна финансово споразумение с Джуфре през 2022 г. и винаги е отричал всякакви престъпления.

В „Ничие момиче: Мемоари за оцеляване на насилие и борба за справедливост“ Джуфре твърди, че е била една от многото уязвими момичета и млади жени, които са били сексуално експлоатирани от Епстийн и неговия кръг от приятели богаташи.

Твърди се, че сред влиятелните приятели е бил принц Андрю, а откъсът, публикуван в Guardian, разказва за срещата им в Лондон през март 2001 г., когато е била на 17 години.

Тя казва, че денят започнал, когато била събудена от Гилейн Максуел:

„Щял да бъде специален ден“, каза тя. Точно като Пепеляшка, щях да се запозная с красив принц!“ Когато Андрю пристигнал по-късно, тя твърди, че го помолили да познае възрастта ѝ. „Херцогът на Йорк, който тогава е бил на 41 години, позна правилно: 17. „Дъщерите ми са малко по-млади от теб“, каза ми той, обяснявайки точността си. Както обикновено, Максуел бързо се пошегува: „Предполагам, че скоро ще трябва да я разменим.““, се казва в мемоарите ѝ.

