Стотици хора се събраха в центъра на Санкт Петербург в рядък момент на протест срещу руския президент Владимир Путин, за да пеят антивоенни песни.

Сред тях звучеше и забранената песен Swan Lake Collective на руския рапър Noize MC, чиито кадри бързо се разпространиха в социалните мрежи, коментира британското издание Independent.

Crowds in St. Petersburg chant anti-war songs calling for Putin’s downfall, lyrics now labeled “extremist” under Russia’s new censorship lawspic.twitter.com/I8FZqZ3oFp — Brave Romania (@brave_romania) October 15, 2025

Песента, чието разпространение беше забранено от съд в Приморския край през май, съдържа антипутински текстове, включително „Старецът все още се държи за трона си, страхувайки се да го пусне“ и „Когато царят умре, ще танцуваме отново — „Лебедово езеро“ на всеки екран“.

Снимка: Ройтерс

През ноември 2022 г. руското министерство на правосъдието обяви Noize MC - Иван Алексеев, за „чуждестранен агент“.

Той се премести в Литва след пълномащабното нахлуване в Украйна.

Снимка: Ройтерс

Балетът на Чайковски „Лебедово езеро“ се превърна в символ на падането на Съветския съюз, след като беше многократно представян по държавната телевизия по време на сътресенията през август 1991 г.

Демонстрацията вчера е била рядък момент на протест срещу Путин, тъй като правото на свобода на събранията е силно ограничено от руските власти.

Снимка: Ройтерс

Това се случва, след като Обединеното кралство наложи нови санкции срещу руските петролни компании и „сенчестата флотилия“ на страната.

Две от най-големите руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт", ще бъдат засегнати от ограниченията.

Според финансовия министър Рейчъл Рийвс, това е ход, целящ да се изясни, че „руският петрол е изваден от пазара“.

