Двете делегации се споразумяха за сътрудничество в енергетиката, авиацията, изкуствения интелект и селското стопанство. Това се случва на фона на критиките от западните страни към Китай, който икономически подкрепя Русия във войната й с Украйна.

Тясната ни комуникация отразява стратегическия характер на руско-китайските отношения, които са на безпрецедентно високо ниво.

Срещата се състоя в навечерието на честванията на 80-тата годишнина от капитулацията на Япония в края на Втората световна война.

Сред присъстващите ще бъдат президентите на Русия, Беларус, Сърбия, Иран, както и севернокорейският лидер Ким Чен Ун.

Единственият представител на Европейския съюз е словашкият премиер Роберт Фицо – един от критиците на западните санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

