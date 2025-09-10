Съветът за сигурност на ООН ще заседава в сряда, за да обсъди израелския удар срещу висшето ръководство на „Хамас“ в Катар. В първия си коментар американският президент заяви, че е недоволен от действията на Израел.

Доналд Тръмп отхвърли подозренията, че той е дал зелена светлина на Израел да удари „Хамас" в Катар. В телефонен разговор е уверил катарския емир, че това няма да се повтори:

„Утре ще дам пълно изявление. Но ще ви кажа следното, бях много недоволен от това. Много недоволен от всеки аспект. Трябва да върнем заложниците, но съм много недоволен от начина, по който се случи всичко“.

Катарският премиер Мохамед Бин Абдулрахман Ал-Тани даде повече информация за атаката:

„Тя се случила в 15:46 местно време. Чак 10 минути след това Вашингтон се е свързал с Доха, за да съобщи за удара.

Израелската атака, която се случи на катарска земя - не можем да я наречем по друг начин освен държавен тероризъм, практикуван от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Нетаняху заяви, че ще промени Близкия изток. Означава ли това послание, че той възнамерява да промени и Персийския залив?“.

Въпреки нападението катарската страна заяви, че ще продължи да участва в преговорите като медиатор. Не е ясно обаче как те ще протекат оттук нататък. Израел игнорира критиките на международната общност и се закани да преследва всеки член на "Хамас" навсякъде.

