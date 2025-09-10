Израелската атака в Катар предизвика сериозни политически и дипломатически последствия. Арабистът проф. Владимир Чуков коментира в „Тази сутрин“, че ситуацията е далеч от изясняване и разкрива напрежение както в израелските институции, така и в международните реакции.

„Почти ден след атаката вече излизат подробности, които показват разногласия между военното и политическото ръководство на Израел. Международната общност – включително и президентът Доналд Тръмп – не прие действията позитивно“, каза Чуков.

Според него 18-месечният процес на преговори, водени чрез Катар, не е дал резултат. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е категоричен, че ще изпълни обещанието си да преследва всички, свързани с терористичните актове от 7 октомври. „Първият ешелон на политическото ръководство на Хамас вече не е нужен, Израел смята да преговаря единствено за заложниците“, обясни арабистът.

Особено внимание предизвика реакцията на САЩ. „Израел е информирал Вашингтон едва след като самолетите вече са били във въздуха. Това е практика на Тел Авив, но поставя САЩ в тежка ситуация спрямо Катар, който първо обяви край на посредничеството, а часове по-късно промени позицията си“, поясни Чуков.

Експертът заяви, че предупрежденията за евакуация на Газа също пораждат нови въпроси. Той уточни, че официален план няма, но в публичното пространство се говори за масово преместване на жителите към южната граница с Египет – сценарий, който може да нагнети напрежение в региона.

„Хамас получи ясен червен картон – не само от Израел, но и от палестинската автономия и голяма част от региона. Въпреки това изкореняването на организацията няма да стане бързо, нито само със сила. Ще са нужни образование, убеждения и дългосрочни политики“, подчерта Чуков.

Кой ще поеме контрола върху Газа след евентуално изтегляне на Израел – остава открит въпрос, според експерта. Саудитска Арабия, ЕС и редица арабски държави настояват това да бъде палестинската автономия, но Тел Авив не е съгласен.

„Картината се променя динамично – вече има срещи между турски и катарски представители за обсъждане на отговора на ударите. Регионът е в изключително деликатен момент“, обобщи проф. Чуков.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK