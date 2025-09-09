„Тази сутрин администрацията на Тръмп беше уведомена от американските военни, че Израел атакува „Хамас“, която, за съжаление, се намира в част от Доха. Това беше решение, взето от премиера Нетаняху, а не от мен.“

Това написа в социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп.

При безпрецедентно нападение по столицата на Катар – Доха, Израел се опита да ликвидира ръководството на „Хамас“. Лидерите на палестинската групировка са там за пореден кръг преговори за примирие. Цел на удара са били четирима от 5-членното временно ръководство на „Хамас“.

Премиерът Нетаняху обяви, че хирургически прецизната операция е била срещу хората, планирали терористичните атаки на 7 октомври 2023 година.

„Едностранното бомбардиране на Катар, суверенна държава и близък съюзник на Съединените щати, която работи много усилено и смело поема рискове заедно с нас, за да посредничи за мир, не допринася за постигането на целите на Израел или Америка. Въпреки това, елиминирането на „Хамас“, която се е облагодетелствала от мизерията на хората, живеещи в Газа, е достойна цел.“, допълва Тръмп.

„Веднага наредих на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарците за предстоящата атака, което той и направи, но за съжаление беше твърде късно, за да я спре. Считам Катар за силен съюзник и приятел на САЩ и се чувствам много зле заради мястото на атаката. Искам всички заложници и телата на мъртвите да бъдат освободени, а тази война да приключи веднага. След атаката разговарях и с министър-председателя Нетаняху. Той ми каза, че иска да сключи мир. Смятам, че този нещастен инцидент може да послужи като възможност за мир. Говорих и с емира и министър-председателя на Катар и им благодарих за подкрепата и приятелството към нашата страна. Уверих ги, че подобно нещо няма да се повтори на тяхна територия. Наредих на държавния секретар Марко Рубио да финализира споразумението за сътрудничество в областта на отбраната с Катар“, казва още американският президент.

