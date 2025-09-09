Камери за видеонаблюдение заснемат момента, в който израелски удар поразява сграда в Доха при атака, насочена срещу лидерите на „Хамас“ в Катар.

Датата и мястото на заснемането от камерите за видеонаблюдение са потвърдени от Ройтерс.

Снимка: Ройтерс

Атаката разшири военните действия на Израел, които обхващат Близкия изток, като включи и арабската държава от Персийския залив, където палестинската ислямистка група отдавна има своята политическа база.

Катар, който заедно с Египет е действал като посредник в преговорите за прекратяване на огъня в продължаващата от почти две години война в Газа, осъди атаката като „страхлива“ и я нарече грубо нарушение на международното право.

"Хамас" заяви, че при израелската атака в Доха са убити петима нейни членове, включително синът на живеещия в изгнание лидер на "Хамас" за Ивицата Газа Халил ал-Хая, предаде Ройтерс.

В изявлението обаче се посочва, че Израел се е провалил в така наречения си опит да убие преговарящия екип на групировката.

По-рано Сухаил ал Хинди, член на политическото бюро на "Хамас", заяви пред катарската телевизия "Ал Джазира", че представителите на висшето ръководство на групировката са оцелели при атаката.

Атаката вероятно ще нанесе сериозен, ако не и фатален удар на усилията за постигане на примирие, особено след като преговорите често се провеждат в арабската държава от Персийския залив Катар.

