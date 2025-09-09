dalivali.bg
Източници от "Хамас": Членовете в преговорния екип са оцелели след атаката в Доха

Израелски представители заявиха, че атаката е била насочена срещу висши лидери на „Хамас“, включително Халил ал-Хая

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:02 ч. 09.09.2025 г.

Два източника от „Хамас“ съобщиха за Ройтерс, че членовете на „Хамас“ в екипа за преговори за прекратяване на огъня са оцелели след атаката, която последва заповед за евакуация в град Газа, където Израел води офанзива с цел да унищожи групата и нейните военни способности в Ивицата Газа.

Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, разширявайки военните си действия, които обхващат Близкия изток, за да включат арабската държава от Персийския залив, където палестинската ислямистка група отдавна има своята политическа база.

Експлозии в Доха: Израел атакува среща на ръководството на

Катар, който заедно с Египет действа като посредник в преговорите за прекратяване на огъня в продължаващата от почти две години война в Газа, осъди атаката като „страхлива“ и я нарече грубо нарушение на международното право.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Израелски представители заявиха пред Ройтерс, че атаката е била насочена срещу висши лидери на „Хамас“, включително Халил ал-Хая, лидер на „Хамас“ в Газа и главен преговарящ.

Лидерът на

Атаката се състоя малко след като въоръженото крило на „Хамас“ - Бригадите „Изедин ал Касам“, пое отговорност за стрелба, при която загинаха шестима души на автобусна спирка в покрайнините на Ерусалим в понеделник.

Атаката вероятно ще нанесе сериозен, ако не и фатален удар на усилията за постигане на примирие, особено след като преговорите се проведоха в арабската страна Катар от Персийския залив.

Катар осъди „страхливия“ израелски удар в Доха

Обединените арабски емирства, които нормализираха отношенията си с Израел по силата на Абрахамовите споразумения през 2020 г., определиха израелската атака срещу Доха като „явна и страхлива“.

Абу Даби вече беше разгневен от плана на израелски министър за анексиране на окупирания от Израел Западен бряг, като заяви, че това е червена линия, която не може да бъде пресечена.

Нетаняху: Атаката срещу лидерите на „Хамас“ е независима израелска операция

Регионалната сила Саудитска Арабия осъди това, което нарече „брутална израелска агресия“ срещу суверенитета на Катар.

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)
След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)

Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)
Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

Проф. Рачев: Времето на 15 септември ще е хубаво, сутринта децата да си вземат дрешка

