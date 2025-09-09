Катар осъди „страхливия“ израелски удар срещу жилищни сгради, в които живеят членове на политическото бюро на палестинската групировка "Хамас".

„Държавата Катар остро осъжда страхливото израелско нападение, насочено срещу жилищни сгради, в които живеят няколко членове на Политическото бюро на "Хамас" в столицата на Катар, Доха“, написа говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари в публикация в X.

Междувременно американското посолство в Катар призова гражданите да останат на място.

„Видяхме съобщения за ракетни удари в Доха. Американското посолство издаде заповед за укриване на място за своите съоръжения. На американските граждани се препоръчва да останат на място“, посочи посолството в публикация в X.

Ръководителят на палестинското движение „Хамас“ в Ивицата Газа Халил ал-Хая и трима други членове на неговото ръководство - Халед Машаал, Захер Джабарин и Низар Аудалах, са убити при израелския удар в катарската столица Доха.

Това съобщи телевизионният канал Ал Арабия, позовавайки се на източници.

„Източници от Ал Арабия потвърждават смъртта на Халил ал-Хая, Захер Джабарин, Халед Машаал и Низар Аудалах“, се казва в изявление на телевизионния канал.

Израел удари седалището на "Хамас" в катарската столица Доха. Това потвърди и израелската армия.

Тел Авив заяви, че целта е била висшето ръководство на терористичната организация. Според катарската телевизия "Ал Джазира" лидери от "Хамас" са провеждали среща по време на удара.

Според източници на израелски медии американският президент Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" на Израел да нанесе удара.

