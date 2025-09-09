Израелските въоръжени сили потвърдиха, че са атакували среща на ръководството на „Хамас“ в Доха, Катар.

В изявление се посочва, че атакуваните лидери са отговорни за клането на около 1200 израелци в южната част на страната на 7 октомври 2023 г., както и за управлението на операциите на терористичната група в продължение на години преди това.

Лидерът на „Хамас“ Халил ал-Хая е бил една от целите на операциите, потвърди израелски официален представител пред The Jerusalem Post. Смъртта му все още не е потвърдена.

Израелски официални представители заявиха, че САЩ са знаели предварително за атаката и са дали „зелена светлина“ за нея.

Според военните са били взети специални мерки, за да се избегне нанасянето на вреда на други лица освен на висшите лидери на „Хамас“, въз основа на точна разузнавателна информация и боеприпаси.

2 / 10 Експлозии в Доха: Израел атакува среща на ръководството на "Хамас" (СНИМКИ) Лидерът на „Хамас“ Халил ал-Хая е бил една от целите на операциите. Смъртта му все още не е потвърдена Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс Снимка: Ройтерс

9 снимки Снимка: Ройтерс

Малко преди това израелските въоръжени сили официално потвърдиха, че са нанесли „прецизни удари по ръководството на „Хамас“ в Доха“.

„В продължение на години тези членове на ръководството на „Хамас“ са ръководили операциите на терористичната организация, носят пряка отговорност за бруталното клане на 7 октомври и са организирали и ръководели войната срещу държавата Израел“, се казва в изявлението.

Все още не се споменава нищо за Халед Машаал, който преди години беше лидер на „Хамас“ и остава символ на групата.

Досега някои от тези лица бяха считани за твърде важни и ангажирани в преговори, за да бъдат обект на атентати.

Снимка: Ройтерс

Въпреки това, през юли 2024 г., Мосад уби Исмаил Хания в Техеран, в момент, когато той беше силно ангажиран в преговори.

В този случай администрацията на Байдън обвини премиера Бенямин Нетаняху, че е набелязал Хания частично, за да избегне сделка за заложници, която той все още не желаеше по това време.

Нетаняху беше защитен от висши израелски военни, които заявиха, че Хания е бил пречка за сделката и че в никакъв случай неговата отговорност за 7 октомври е била твърде голяма, за да го оставят жив.

Не беше ясно каква позиция ще заеме администрацията на Доналд Тръмп по отношение на атаката в момент, когато се опитва да натисне Израел и „Хамас“ да постигнат споразумение, и не беше ясно кой ще остане главният преговарящ от страна на „Хамас“.

