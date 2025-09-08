dalivali.bg
София
сега Слънчево 26°
13 Слънчево 28°
14 Незначителна облачност 28°
15 Разкъсана облачност 29°
16 Облачно 29°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
2 / 10
Въоръжени нападатели откриха огън в Йерусалим, има загинали
По първоначални данни става дума за терористична атака
Снимка: Reuters
Снимка: From Social Media
Снимка: From Social Media
Светът

Въоръжени нападатели откриха огън в Йерусалим, има загинали

По първоначални данни става дума за терористична атака

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:32 ч. 08.09.2025 г.

Стрелба на входа на Йерусалим взе пет жертви и рани близо 15 души, като 6 от тях са в критично състояние. За това предадоха световните агенции.

По първоначални данни става дума за терористична атака.

Стрелбата е станала на кръстовище на една от основните магистрали в район Рамот малко след сутрешния час пик.

Според израелската полиция най-малко двама въоръжени нападатели са открили огън, а по-късно са били неутрализирани. Те са били от палестински произход, отново според данни на Израел.

Стрелците 

Очаквайте подробности.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
1500 нарушения за 12 часа: Кои са рекордьорите на пътя с 222 км/ч, 179 км/ч и 122 км/ч

1500 нарушения за 12 часа: Кои са рекордьорите на пътя с 222 км/ч, 179 км/ч и 122 км/ч
Коментар на водещия: Така правят най-добрите

Коментар на водещия: Така правят най-добрите
На Женския пазар: Софиянци пазаруват за зимата, масово ще замразяват чушки във фризера (ВИДЕО)

На Женския пазар: Софиянци пазаруват за зимата, масово ще замразяват чушки във фризера (ВИДЕО)
„Оръжията и човекът“: ВМЗ-Сопот продава 5 пъти повече боеприпаси след 2022 г.

„Оръжията и човекът“: ВМЗ-Сопот продава 5 пъти повече боеприпаси след 2022 г.
Разследване на bTV: Защо Плевен и областта отново са без вода?

Разследване на bTV: Защо Плевен и областта отново са без вода?
Тази сутрин
Снимка: „Някакъв кошмар е“: Зрителски сигнал за опасен път с множество катастрофи с камиони
„Някакъв кошмар е“: Зрителски сигнал за опасен път с множество катастрофи с камиони
Снимка: Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Снимка: Президентът срещу изпълнителната власт: Политолози за новия сблъсък в началото на политическия сезон
Президентът срещу изпълнителната власт: Политолози за новия сблъсък в началото на политическия сезон
Лице в лице
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Снимка: Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс