Въоръжени нападатели откриха огън в Йерусалим, има загинали

Стрелба на входа на Йерусалим взе пет жертви и рани близо 15 души, като 6 от тях са в критично състояние. За това предадоха световните агенции.
По първоначални данни става дума за терористична атака.
Стрелбата е станала на кръстовище на една от основните магистрали в район Рамот малко след сутрешния час пик.
Според израелската полиция най-малко двама въоръжени нападатели са открили огън, а по-късно са били неутрализирани. Те са били от палестински произход, отново според данни на Израел.
Bombs are exploding in Jerusalem. Initial reports say at least 10 Israeli civilians are wounded. We who remember the 2nd intifada know this is not random violence but an attempt by Hamas to kill Trump’s proposal for an end to the war in Gaza. Hamas destroys any chance for peace pic.twitter.com/2b4UkfLp9z— Rachel Gur (@RachelGur) September 8, 2025
Стрелците
Очаквайте подробности.
