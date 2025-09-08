След стрелбата в Йерусалим тази сутрин, при която загинаха най-малко шестима души, „Хамас“ излезе с изявление за атаката.

В нападението са участвали двама въоръжени мъже, които според израелската полиция са били „неутрализирани“.

Никоя група не е поела отговорност за атаката, но „Хамас“ издаде изявление, в което „поздравява“ действията на нападателите, наричайки ги „естествен отговор“ на военните действия на Израел в Газа.

2 / 10 „Хамас“ поздрави нападателите в Йерусалим и нарече атаката „естествен отговор“ При стрелбата тази сутрин загинаха най-малко 6 човека, а десетина други бяха ранени Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: Reuters Снимка: From Social Media Снимка: From Social Media

10 снимки Снимка: Reuters

Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху пристигна на мястото на атаката.

Той заяви, че „войната срещу тероризма“ продължава в Газа, Западния бряг и Йерусалим.

Снимка: Reuters

„Водим война срещу тероризма. Войната продължава в ивицата Газа и, за съжаление, също и в Йерусалим. В Юдея и Самария (Западния бряг) сме предотвратили стотици атентати тази година, но за съжаление, не и днес“, каза той.

Израелският президент Исак Херцог заяви в своя публикация в платформата Х, че при атаката „хладнокръвно“ са били убити и ранени „невинни граждани, деца и възрастни“.

Той добавя, че атаката „ни напомня отново и отново, че се борим с абсолютното зло“ и че „светът трябва да разбере с какво се сблъскваме“.

„Народът на Израел е силен. Народът на Израел живее“, пише той.

Припомняме, че на 7 октомври 2023 г. „Хамас“ започна атака срещу южната част на Израел, при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.

В отговор израелската армия започна кампания в Газа.

Оттогава най-малко 64 522 души са загинали при израелските атаки в ивицата, според министерството на здравеопазването на територията, управлявано от „Хамас“, което също така съобщава за допълнителни смъртни случаи от недохранване през последните седмици.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER