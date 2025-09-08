„Хамас“ поздрави нападателите в Йерусалим и нарече атаката „естествен отговор“

След стрелбата в Йерусалим тази сутрин, при която загинаха най-малко шестима души, „Хамас“ излезе с изявление за атаката.
В нападението са участвали двама въоръжени мъже, които според израелската полиция са били „неутрализирани“.
Никоя група не е поела отговорност за атаката, но „Хамас“ издаде изявление, в което „поздравява“ действията на нападателите, наричайки ги „естествен отговор“ на военните действия на Израел в Газа.
Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху пристигна на мястото на атаката.
Той заяви, че „войната срещу тероризма“ продължава в Газа, Западния бряг и Йерусалим.
„Водим война срещу тероризма. Войната продължава в ивицата Газа и, за съжаление, също и в Йерусалим. В Юдея и Самария (Западния бряг) сме предотвратили стотици атентати тази година, но за съжаление, не и днес“, каза той.
Израелският президент Исак Херцог заяви в своя публикация в платформата Х, че при атаката „хладнокръвно“ са били убити и ранени „невинни граждани, деца и възрастни“.
Той добавя, че атаката „ни напомня отново и отново, че се борим с абсолютното зло“ и че „светът трябва да разбере с какво се сблъскваме“.
„Народът на Израел е силен. Народът на Израел живее“, пише той.
Припомняме, че на 7 октомври 2023 г. „Хамас“ започна атака срещу южната част на Израел, при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.
В отговор израелската армия започна кампания в Газа.
Оттогава най-малко 64 522 души са загинали при израелските атаки в ивицата, според министерството на здравеопазването на територията, управлявано от „Хамас“, което също така съобщава за допълнителни смъртни случаи от недохранване през последните седмици.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER