dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 28°
15 Разкъсана облачност 29°
16 Облачно 29°
17 Облачно 29°
18 Облачно 28°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

„Хамас“ поздрави нападателите в Йерусалим и нарече атаката „естествен отговор“

При стрелбата тази сутрин загинаха най-малко 6 човека, а десетина други бяха ранени

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:43 ч. 08.09.2025 г.

След стрелбата в Йерусалим тази сутрин, при която загинаха най-малко шестима души, „Хамас“ излезе с изявление за атаката.

В  нападението са участвали двама въоръжени мъже, които според израелската полиция са били „неутрализирани“.

Никоя група не е поела отговорност за атаката, но „Хамас“ издаде изявление, в което „поздравява“ действията на нападателите, наричайки ги „естествен отговор“ на военните действия на Израел в Газа.

2 / 10
„Хамас“ поздрави нападателите в Йерусалим и нарече атаката „естествен отговор“
При стрелбата тази сутрин загинаха най-малко 6 човека, а десетина други бяха ранени
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: Reuters
Снимка: From Social Media
Снимка: From Social Media
10 снимки
Стрелба в Йерусалим
Снимка: Reuters

Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху пристигна на мястото на атаката.

Той заяви, че „войната срещу тероризма“ продължава в Газа, Западния бряг и Йерусалим.

Снимка: Reuters

„Водим война срещу тероризма. Войната продължава в ивицата Газа и, за съжаление, също и в Йерусалим. В Юдея и Самария (Западния бряг) сме предотвратили стотици атентати тази година, но за съжаление, не и днес“, каза той.

Израелският президент Исак Херцог заяви в своя публикация в платформата Х, че при атаката „хладнокръвно“ са били убити и ранени „невинни граждани, деца и възрастни“.

Той добавя, че атаката „ни напомня отново и отново, че се борим с абсолютното зло“ и че „светът трябва да разбере с какво се сблъскваме“.

„Народът на Израел е силен. Народът на Израел живее“, пише той.

Припомняме, че на 7 октомври 2023 г. „Хамас“ започна атака срещу южната част на Израел, при която загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.

Въоръжени нападатели откриха огън в Йерусалим, има загинали

В отговор израелската армия започна кампания в Газа.

Оттогава най-малко 64 522 души са загинали при израелските атаки в ивицата, според министерството на здравеопазването на територията, управлявано от „Хамас“, което също така съобщава за допълнителни смъртни случаи от недохранване през последните седмици.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Отбелязваме Рождество на Пресвета Богородица. Какво символизира денят?

Отбелязваме Рождество на Пресвета Богородица. Какво символизира денят?
1500 нарушения за 12 часа: Кои са рекордьорите на пътя с 222 км/ч, 179 км/ч и 122 км/ч

1500 нарушения за 12 часа: Кои са рекордьорите на пътя с 222 км/ч, 179 км/ч и 122 км/ч
Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой

Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Разследване на bTV: Защо Плевен и областта продължават да са без вода?

Разследване на bTV: Защо Плевен и областта продължават да са без вода?
Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес

Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес
Тази сутрин
Снимка: „Някакъв кошмар е“: Зрителски сигнал за опасен път с множество катастрофи с камиони
„Някакъв кошмар е“: Зрителски сигнал за опасен път с множество катастрофи с камиони
Снимка: Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Снимка: Президентът срещу изпълнителната власт: Политолози за новия сблъсък в началото на политическия сезон
Президентът срещу изпълнителната власт: Политолози за новия сблъсък в началото на политическия сезон
Лице в лице
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Снимка: Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Мартин Табаков за резултатите от срещата в Париж
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Парк-галерия "Оригиналите" на Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс