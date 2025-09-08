След атаката в Йерусалим: Нетаняху свика среща на службите

На фона на дипломатическите опити за разрешаване на войната в Газа - атентат в Йерусалим отне живота на шестима.

„Хамас“ приветства атаката, а властите я определиха като терористичен акт. От „разделения град“.

Атаката се случва тази сутрин, малко след 10 часа, на главен път в Източен Йерусалим, в квартал Рамот, където живеят предимно ортодоксални евреи.

Двама въоръжени мъже атакуват два автобуса, които в този момент са в задръстване и са били пълни с пътници. За щастие случаен минувач и служител на реда са успели да неутрализират нападателите и не се е стигнало до по-голяма трагедия и жертви.

Шестима души загинаха, шестима все още са с опасност за живота. Има и по-леко ранени. Според израелските власти нападателите са двама палестинци от Западния бряг.

Израелското правителство свика извънредно заседание на кабинета, като атаката се случва на фона на ултиматума, който Тръмп отправи към терористичната организация да приеме американското предложение, като по-рано американският президент написа, че Израел се е съгласил на неговото предложение за примирие в Газа.

Европейският съюз също осъди атаката и призова за спиране на войната в Газа.

