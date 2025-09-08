dalivali.bg
София
След атаката в Йерусалим: Нетаняху свика среща на службите

Атентатът в Йерусалим отне живота на шестима.

Кристина Баксанова

Публикувано в  19:38 ч. 08.09.2025 г.

На фона на дипломатическите опити за разрешаване на войната в Газа - атентат в Йерусалим отне живота на шестима.

„Хамас“ поздрави нападателите в Йерусалим и нарече атаката „естествен отговор“

„Хамас“ приветства атаката, а властите я определиха като терористичен акт. От „разделения град“.

Атаката се случва тази сутрин, малко след 10 часа, на главен път в Източен Йерусалим, в квартал Рамот, където живеят предимно ортодоксални евреи.

Двама въоръжени мъже атакуват два автобуса, които в този момент са в задръстване и са били пълни с пътници. За щастие случаен минувач и служител на реда са успели да неутрализират нападателите и не се е стигнало до по-голяма трагедия и жертви.

Шестима души загинаха, шестима все още са с опасност за живота. Има и по-леко ранени. Според израелските власти нападателите са двама палестинци от Западния бряг.

Въоръжени нападатели откриха огън в Йерусалим, има загинали

Израелското правителство свика извънредно заседание на кабинета, като атаката се случва на фона на ултиматума, който Тръмп отправи към терористичната организация да приеме американското предложение, като по-рано американският президент написа, че Израел се е съгласил на неговото предложение за примирие в Газа.

Европейският съюз също осъди атаката и призова за спиране на войната в Газа.

