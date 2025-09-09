Лидерът на "Хамас" в Ивицата Газа и други трима ръководители са убити при израелския удар в Доха

Ръководителят на палестинското движение „Хамас“ в Ивицата Газа Халил ал-Хая и трима други членове на неговото ръководство - Халед Машаал, Захер Джабарин и Низар Аудалах, са убити при израелския удар в катарската столица Доха.
Това съобщи телевизионният канал Ал Арабия, позовавайки се на източници.
„Източници от Ал Арабия потвърждават смъртта на Халил ал-Хая, Захер Джабарин, Халед Машаал и Низар Аудалах“, се казва в изявление на телевизионния канал.
Израел удари седалището на "Хамас" в катарската столица Доха. Това потвърди и израелската армия.
Тел Авив заяви, че целта е била висшето ръководство на терористичната организация.
Според катарската телевизия "Ал Джазира" лидери от "Хамас" са провеждали среща по време на удара.
Катар осъди действията на Израел и го обвини в нарушаване на международното право.
Според източници на израелски медии американският президент Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" на Израел да нанесе удара.
