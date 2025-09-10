Израелската армия продължава с целенасочените си удари по инфраструктурата на Хамас в Ивицата Газа. На населението беше наредено да се евакуира заради предстоящите бомбардировки. От границата между палестинската територия и Израел предава пратеникът на bTV Кристина Баксанова.

По думите ѝ напрежението в Близкия изток се е изострило рязко след въздушните удари на Израел по катарската столица Доха.

Според информацията загинали са петима души, като се предполага, че сред тях е синът на високопоставен лидер на Хамас. От движението отричат представители на преговорния им екип да са пострадали.

Ударите идват на фона на опитите за посредничество в Катар, който през последните месеци игра ключова роля в преговорите между враждуващите страни. В Доха е разположена и една от най-големите американски военни бази в региона.

Израел оправда действията си с атентата в Йерусалим в понеделник, при който двама палестинци откриха огън по автобуси. Шестима души загинаха, а други шестима остават в критично състояние. Хамас първоначално приветства атаката, а след това пое и отговорност.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е бил уведомен за действията на Израел, но „твърде късно“. Европейски и регионални лидери осъдиха ударите като нарушение на суверенитета на трета държава, докато Катар увери, че ще продължи усилията за възстановяване на диалога.

Междувременно израелската армия засилва операциите си около град Газа, където според разузнаването се държат част от заложниците, отвлечени от Хамас на 7 октомври 2024 г. Роднини на пленените се опасяват, че ескалацията може да застраши живота им.

