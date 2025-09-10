Израелската армия продължава с целенасочените си удари по инфраструктурата на Хамас в Ивицата Газа. На населението беше наредено да се евакуира заради предстоящите бомбардировки. От границата между палестинската територия и Израел предава пратеникът на bTV Кристина Баксанова.

По думите ѝ напрежението в Близкия изток се е изострило рязко след въздушните удари на Израел по катарската столица Доха.

Според информацията загинали са петима души, като се предполага, че сред тях е синът на високопоставен лидер на Хамас. От движението отричат представители на преговорния им екип да са пострадали.

 

 

Ударите идват на фона на опитите за посредничество в Катар, който през последните месеци игра ключова роля в преговорите между враждуващите страни. В Доха е разположена и една от най-големите американски военни бази в региона.

Израел оправда действията си с атентата в Йерусалим в понеделник, при който двама палестинци откриха огън по автобуси. Шестима души загинаха, а други шестима остават в критично състояние. Хамас първоначално приветства атаката, а след това пое и отговорност.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е бил уведомен за действията на Израел, но „твърде късно“. Европейски и регионални лидери осъдиха ударите като нарушение на суверенитета на трета държава, докато Катар увери, че ще продължи усилията за възстановяване на диалога.

 

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

 

Междувременно израелската армия засилва операциите си около град Газа, където според разузнаването се държат част от заложниците, отвлечени от Хамас на 7 октомври 2024 г. Роднини на пленените се опасяват, че ескалацията може да застраши живота им.

