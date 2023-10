Изследователи от Северозападния университет (Northwestern) са използвали изкуствен интелект (ИИ), за да проектират функционални роботи от нулата. Това става за секунди, съобщава агенция Ройтерс.

Самото проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, бележи първия случай на ИИ, генериращ изцяло нов дизайн на роботи, необвързан от човешки пристрастия или предишни чертежи.

Изследователите дадоха на системата следното задание: „Проектирай робот, способен да ходи по равна повърхност“. В рамките на няколко секунди алгоритъмът автономно съставя план за ходещ робот, използвайки всички налични данни, натрупани в хода на човешката еволюция.

Проектираният с ИИ план е 3D отпечатана форма, в която се излива течен силикон. Това, което се получава като краен резултат, е любопитен, почти извънземно изглеждащ обект. Когато се напомпа с въздух, силиконовият обект създава илюзията за ходене.

„Изкуственият интелект генерира произволно тяло, което изглежда като гъба. След това оценява поведението му“, обясни ръководителят на проекта Сам Кригман от Северозападния университет. Според него, благодарение на малък хитър математически трик, „той може да погледне в бъдещето и да каже как промените в дадено тяло ще повлияят на неговото поведение – дали тези промени ще го направят по-добро или по-лошо“.

Полученият робот, макар и малък, мек и деформиран, олицетворява стъпката напред, която ИИ прави в проектирането на различни предмети. Традиционните подходи често включват колосални набори от данни и енергоемки суперкомпютри, ограничавайки обхвата на иновациите до имитиране на минали човешки творения. За разлика от това обаче ИИ работи на лаптоп, заобикаляйки необходимостта от обширни изчисления и времеви ресурси.

Кригман описва полученият силиконов обект като „еволюция в действие“, тъй като алгоритъмът за проектиране, управляван от ИИ, заобикаля всички ненужни познания, натрупани в хода на еволюцията. Проектираните от ИИ роботи могат да влязат в употреба при издирването и спасяването на хора от бедстващи райони, както и навигация в сложни среди като канализационни системи, които се нуждаят от поддръжка.

„Тъй като даваме на ИИ повече неща, с които „да си играе“, ние се надяваме, че в бъдеще той ще може да проектира далеч по-сложни и по-полезни роботи“, убеден е Сам Кригман.