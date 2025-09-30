dalivali.bg
Готвачка в севастополски ресторант е планирала да отрови руски войници и изпращала на Киев снимки на кораби

Жената е предала на украинското военно разузнаване „снимки на местата за разполагане на кораби на Черноморския флот“

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:15 ч. 30.09.2025 г.

Жена от Крим е задържана и арестувана за предаване на информация за руски военни съоръжения, включително местата за разполагане на кораби на Черноморския флот, на украинското разузнаване, съобщава Интерфакс, позовавайки се на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ (ЦВР).

Според ФСБ, жителката на Крим, която е работила като готвач в ресторант в Севастопол, е „установила поверителна връзка с Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна през септември 2023 г. чрез WhatsApp“.

Дмитрий Медведев: Война на „Стара Европа“ срещу Русия може да ескалира в ядрен конфликт

След това, съобщи руската разузнавателна служба, тя е събрала и предала на украинското военно разузнаване „снимки на местата за разполагане на кораби на Черноморския флот в Севастополския залив, които впоследствие са били използвани от украинските въоръжени сили за планиране на ракетни атаки“.

Освен това ФСБ заяви, че жителката на Крим „е таила намерения да отрови бойците на СВО (Специалната военна операция – бел. ред.)“, предава сайтът „Медуза“.

Китайката Яди Джан измамила 128 хиляди души и купила крипто за 6 700 000 000 долара

