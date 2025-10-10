Експлозии в Кабул: Пакистан удари столицата на Афганистан

Серия от експлозии и изстрели разтърсиха столицата на Афганистан късно в четвъртък вечерта, според местните медии.

Причината за експлозиите и броят на жертвите остават неясни. Говорителят на талибанското правителство Забихула Муджахид потвърди, че в Кабул е била чута експлозия, като заяви, че причината се разследва.

„В град Кабул се чу експлозия“, публикува той в социалната медийна платформа X на пущунски. „Но не се притеснявайте, всичко е наред. Инцидентът се разследва и все още няма съобщения за пострадали. Досега няма данни за нанесени щети.“

Експлозията става на фона на влошаване на отношенията между Афганистан и западния му съсед Пакистан, който обвини правителството на талибаните – на власт от август 2021 г. – че предоставя убежища на въоръжени групировки, по-специално „Техрик-е-Талибан Пакистан“, които Исламабад обвинява за нарастването на атаките срещу силите за сигурност.

Експлозиите съвпаднаха и с пристигането на външния министър на администрацията на талибаните, Амир Хан Мутаки, в Индия за шестдневно посещение, първото подобно пътуване след завръщането на талибаните на власт.

След експлозиите в Кабул в социалните медии се разпространиха спекулации, че Пакистан стои зад атаката, като се твърди, че е насочена срещу висши лидери на ТТП, включително нейния ръководител Нур Вали Мехсуд.

„Считайте експлозията в четвъртък в Кабул като грешка от Пакистан“, каза външният министър на Афганистан. „Няма да допуснем военна намеса и чуждо присъствие на наша територия“, категоричен бе той, цитиран от Ройтерс.

Пакистанската армия обяви, че настоява земята на Афганистан да не бъде използвана за тероризъм срещу Пакистан.

„За да защитим живота на хората на Пакистан, ще правим и ще продължим да правим всички необходимо“, гласи изявлението, цитирано от Ройтерс.