Талибаните са се съгласили да приемат афганистанци от Германия

Говорител на германското министерство на вътрешните работи заяви в понеделник, че афганистанското правителство на талибаните е дало принципно съгласие за репатриране на своите граждани от Германия.

„Афганистанското де факто правителство е дало принципно съгласие за репатриране по въздух, ако хората, които репатрираме, бъдат идентифицирани като афганистански граждани“, каза говорителят.

Берлин е само в технически контакт с представители на талибанското правителство в Афганистан, нищо повече, уточни говорителят.

През юли 81 афганистанци с неуспешни молби за убежище и криминални присъди бяха депортирани. Този полет беше вторият по рода си, откакто Германия възобнови депортациите към Афганистан миналата година, които бяха спрени след завръщането на талибаните на власт и затварянето на посолството на Германия в Кабул.