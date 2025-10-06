dalivali.bg
Талибаните са се съгласили да приемат афганистанци от Германия

Берлин е в технически контакт с представители на талибанското правителство в Афганистан

Публикувано в  13:43 ч. 06.10.2025 г.

Говорител на германското министерство на вътрешните работи заяви в понеделник, че афганистанското правителство на талибаните е дало принципно съгласие за репатриране на своите граждани от Германия.

„Афганистанското де факто правителство е дало принципно съгласие за репатриране по въздух, ако хората, които репатрираме, бъдат идентифицирани като афганистански граждани“, каза говорителят.

Берлин е само в технически контакт с представители на талибанското правителство в Афганистан, нищо повече, уточни говорителят.

През юли 81 афганистанци с неуспешни молби за убежище и криминални присъди бяха депортирани. Този полет беше вторият по рода си, откакто Германия възобнови депортациите към Афганистан миналата година, които бяха спрени след завръщането на талибаните на власт и затварянето на посолството на Германия в Кабул.

