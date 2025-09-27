Един от най-добрите американски пилоти на изтребител беше в България миналата седмица - само за ден.

Франк Уайзър има забележителна биография - с над 5 хиляди въздушни часа в бойната авиация, участие в три военни мисии зад граница, носител на множество отличия - той се срещна с президента Румен Радев и с екипа на „bTV Светът“.

„Небето е единствената граница. Защото ако се предизвикваме до точка на пречупване, ние научаваме на какво сме способни. Същото е и със самолета - насилваме го, докато не откаже. Разликата обаче е, че всяка машина има лимит, който никога няма да се промени. Ние, като човешки същества, обаче ставаме по-силни, по-умни, по-добри“, казва той.

Командир от Военновъздушните сили с хиляди часове във въздуха, бойни мисии в Афганистан и Ирак, над 500 кацания на самолетоносачи, двукратен летец от „Сините ангели“ и изпълнител на едни най-трудните въздушни сцени в света на киното - Франк Уайзър има свой, различен поглед към света.

Снимка: bTV

„Да служиш на цел, която е по-голяма от теб самия. Не е нужно да бъде в армията, или в авиацията. Но да живееш с кауза, да служиш на нещо различно от себе си – това, според мен, е най-смисленият живот, който можеш да имаш“, казва той.

Франк Уайзър служи 3 години в редиците на НАТО, базиран в Германия. И има отговор за руските провокации в небето на Европа.

Снимка: bTV

„Вярвам много силно в съюза. Ние трябва да се защитаваме чрез сила. Силата ни е в нашата мощ, в нашата превъзхождаща мощ. И мисля, че трябва непрекъснато да подготвяме своите армии, така че никой изобщо да не посмее да ни атакува“, обяснява той.

Заради способността да управлява самолети при огромна скорост и натоварване на изключително ниска височина, именно Франк Уайзър е летецът, който реално пилотира изтребителя F-18 във филма „Топ Гън: Маверик“, в задната кабина на който е актьорът Том Круз.

„Том беше невероятен. Не може да си толкова динамичен със самолет на толкова ниска височина, ако не си истински уверен в човека, с когото летиш. Но именно защото Том лети толкова много, и защото е толкова силен физически - ни позволи да направим неща с този самолет в филма, които не мисля, че са правени преди“, спомня си той.

А някои от сцените са толкова трудни за изпълнение, че изглеждат невъзможни.

Снимка: bTV

„100% истинско е. Вие виждате самолети в каньона, а ние с Том прелитахме в тях в продължение на седмица – отново и отново, и отново. През цялото време на снимките достигахме 7-8 G ускорение. Аз тежа 90 килограма. При такова ускорение тялото ми тежи между 640 и 730 килограма. И се усеща сякаш си засмукан от седалката или слон е седнал в скута ти. И всичко е толкова тежко, че ако ръката ти е долу, нямаш достатъчно сила да вдигнеш нито нея, нито главата си“, казва ни още Франк Уайзър.

„Най-доброто описание, което мога да ви дам е това: не летиш с него, а го носиш върху себе си. И воюваш. Това е оръжие“, допълва той.

„Самолетът е изключително способен. Може да се движи значително по-бързо от скоростта на звука, на много по-голяма височина от всеки друг самолет. Така че понякога е ограничаван само от възможностите на човешкото същество, което е в него - какво натоварване и гравитационни сили може да издържи, резките издигания и спускания, може ли да запази спокойствие и да мисли докато изпълнява маневрите при голяма динамика“, пояснява американецът.

