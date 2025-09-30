Мобилните телефони услуги и интернет връзките бяха прекъснати в цял Афганистан, съобщиха световните агенции.

Талибаните, които управляват страната от 2021 г., до момента не са дали обяснение на какво се дължат прекъснатите връзки.

Наскоро те обявиха война на „порнографията онлайн“ и през последните седмици властите прерязаха фиброоптичните кабели в някои провинции.

Интернет регулаторът Netblocks заяви в понеделник късно вечерта, че множество мрежи в Афганистан са били прекъснати и че телефонните услуги също са били засегнати, което е довело до пълно прекъсване на интернет връзката в страната с 43 млн. души население.

Афганистанци в чужбина съобщават, че не са успели да се свържат с членове на семейството си в страната, а във вторник сутринта данните за полетите показаха, че няколко пристигащи в Кабул са били отменени.

Това поставя в още по-голяма изолация жените в страната, отбелязва Би Би Си.

Когато талибаните дойдоха на власт, забраниха на момичета над 12-годишна възраст да получават образование, силно ограничиха възможностите за работа за жените и наскоро премахнаха книги, написани от жени, от университетите.

