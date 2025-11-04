Изследователи от Тайванския университет твърдят, че са открили серум, който потенциално би могъл да възстанови растежа на косата само за 20 дни.

Проучването, публикувано в списанието Cell Metabolism, показва, че мастните клетки под кожата могат да „рестартират“ растежа на косата.

Изследователите са използвали проби от кожа на мишки, за да наблюдават промените в мастната тъкан под кожата, както и в космените фоликули и клетките, които помагат за растежа на косата.

След това са причинили малки наранявания, за да предизвикат определени реакции, според прессъобщение.

След нараняване на кожата, мастните клетки започват да разграждат складираните мазнини в процес, наречен липолиза.

След това мастни киселини се освобождават в кожата, което действа като сигнал за растежа на космените стволови клетки.

Когато учените спират разграждането на мазнините от мастните клетки, това предотвратява растежа на косата. Мастни киселини са втривани в кожата на мишките, за да се определи дали това ще предизвика растеж на косата в тези области. Експериментът е успешен, като е предизвикал растеж на косата.

Същият модел е бил установен в множество експерименти, въпреки че изследването е все още в ранен етап и тепърва ще бъде тествано върху хора, отбелязват изследователите. В един експеримент учените са наблюдавали повторен растеж на косата при мишки в рамките на 20 дни след прилагане на локалните лечения веднъж дневно.

Тези резултати са установени едва след увреждане на кожата. Изследователите отбелязват, че контролираното възпаление на кожата, причинено от химическо дразнене или „по-дълбоко дермално увреждане“, е доказано, че насърчава повторния растеж на косата и се „използва клинично за лечение на косопад“. „Механизмите, чрез които спящите клетки и техните нишови клетки усещат и реагират на тези наранявания, за да инициират регенерация на косата, обаче остават неясни“, отбелязват учените в проучването.

Експериментите показват, че нанасянето на мононенаситени мастни киселини върху кожата може да помогне за растежа на косата, отбелязват изследователите. Тъй като тези мазнини се срещат естествено в тялото и вече е известно, че са безопасни, те биха могли да се превърнат в жизнеспособна опция за лечение на косопад в бъдеще, добавят те.

В интервю за Fox News Digital, сертифицираният дерматолог от Ню Йорк д-р Брендън Камп заяви, че смята тези открития за „забележителни“ на фона на „силния интерес“ към изследванията върху лечението на косопад.

„Но те са много предварителни и тъй като експериментите не са проведени върху кожата на човешкия скалп, резултатите може да не са приложими за хората“, каза той.

„Това проучване е малко и са необходими повече изследвания върху този метод като потенциална възможност за лечение на андрогенетична алопеция (типичен косопад, най-често срещаният тип както при мъжете, така и при жените).“

