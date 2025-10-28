Лекарка бе намерена мъртва тази сутрин от свой колега в стаята за дежурните в болницата, в която работи в Румъния, съобщава телевизия Диджи 24.

Починалата Щефания Сабо, на 37 години, е била медицински директор и специалист обща хирургия в Окръжната болница за спешна медицинска помощ в Бузъу (Югоизточна Румъния). Мениджърът на болницата Сорин Патрашку съобщи, че Сабо е била намерена мъртва преди 6 ч. днес.

Веднага е бил подаден сигнал до полицията и до Териториалната инспекция по труда, които проучват обстоятелствата около смъртния случай, предаде БТА.

Диджи 24 съобщава, че починалата лекарка е приемала слаби лекарства за сърдечно-съдови заболявания, а според мениджъра на болницата в последно време тя се е оплаквала от силна умора. Щефания Сабо е давала най-малко седем дежурства месечно, наред с работата в отделението и административната работа, посочва телевизията.

Вчера Сабо участва в публична проява на болницата, където бе открито ново отделение и тя говори пред медиите, припомня Диджи 24.

Щефания Сабо е работела в Окръжната болница в Бузъу от 2020 г., а преди това - в болницата за спешна помощ „Флоряска“ в Букурещ.

Диджи 24 посочва, че лекарите в Румъния се сблъскват с голям проблем с покриването на смените. Съществуват много отделения, в които това не може да стане, а медицинските специалисти полагат големи усилия да не оставят непокрити дежурства.

„Не знаем причините, поради които се е стигнало до тази ситуация. Вчера нещата и поведението й бяха нормални", заяви мениджърът на болницата в Бузъу Сорин Патрашку, цитиран от информационния сайт Нюз.ро.

Последният преглед, който е направила доктор Сабо, е бил около полунощ, след което се е оттеглила в стаята за дежурните.

„Какво се е случило след това не знаем и нямаме данни към момента. Не мисля, че става дума за необмислена постъпка. Лекарите живеят трудно, с умора и с постоянно усилие в грижа за пациентите“, посочи мениджърът.

