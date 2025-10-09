68-годишна жена от Линц стана жертва на класическа онлайн „романс“ измама. Тя се влюбила в мъж, представящ се за американски лекар, и му изпратила близо 300 000 евро. Част от парите били дори зашити в плюшено мече. Днес случаят стигна до съда.

Всичко започва съвсем невинно. Но в един момент вече няма връщане назад. Лекарка от Линц се влюбва във фейсбук в мъж, представящ се за лекар от САЩ с известно име. След няколко приятни разговора тя му изпраща почти 300 000 евро — част от сумата дори е зашита в плюшено мече. Вместо първа истинска среща обаче, днес тя има съдебна — не с голямата си любов, а със съучастниците в измамата.

Историята започва с безобидна покана за приятелство във фейсбук. Той се представя като лекар, започват да си пишат. Постепенно се зараждат чувства. Жената се влюбва — и тогава капанът щраква.

68-годишната лекарка от Линц става жертва на класическа „романс измама“ — онлайн престъпна схема, при която измамникът се представя за влюбен, за да изкопчи пари. Жената губи няколкостотин хиляди евро, а извършителите остават неустановени. Днес тя се изправя пред двама предполагаеми съучастници.

„Двамата обвиняеми са членове на престъпна организация, специализирана в т.нар. любовни измами. Те обаче имат второстепенна роля — занимавали са се с получаването на пратки.“

Двамата са обвинени в тежка измама, но и двамата отричат да имат връзка с човека, представял се за „голямата любов“ на жената.

„В съда днес лекарката разказа, че вече била загубила почти 300 000 евро заради този „д-р Масимо“ и дори уведомила полицията. Въпреки това отново била готова да изпрати още 100 000 евро за уж хуманитарен проект на границата между Украйна и Полша.“

Начинът на предаване на парите бил особено странен: по молба на онлайн любимия си, тя зашила сумата в плюшено мече и го изпратила по пощата до Грац. Малко след това обаче се усъмнила и уведомила полицията. Благодарение на това органите на реда успели да изземат мечето и да ѝ върнат парите.

Адресът в Грац, на който трябвало да бъде изпратено мечето, се оказва на първия подсъдим. Той твърди, че го предоставил по молба на втория обвиняем. И двамата категорично отричат участие в измамата.

Единият е оправдан поради липса на доказателства, че е участвал в схемата. Срещу другия обаче има достатъчно косвени улики, че е бил замесен в любовната измама.

Основният обвиняем получава присъда от 15 месеца затвор, от които 14 условно и един месец ефективно. Тъй като вече е излежал шест седмици в предварителен арест, той напуска съдебната зала като свободен човек.

„Предвид признанието му и факта, че е имал подчинена роля, е съдействал на разследването и няма предишни присъди — присъдата е очаквана", коментира Клаус Дюрнбергер, служебен защитник.

Така подсъдимият се разминава сравнително леко. Присъдата е окончателна.

