Кола помете шест паркирани автомобила на бул. „Витоша“ късно снощи. Зад волана на мощния автомобил с 1,7 промила алкохол в кръвта е бил Филип Маркулиев, бивш член на управителния съвет на държавното дружество „Автомагистрали“

Кадри от охранителни камери запечатват момента на удара, когато мощния автомобил помита шест паркирани коли на бул. „Витоша“. Свидетели коментират, че се е чул силен тътен от удара.

Една от ударените коли е на Константин Атанасов. Според него автомобилът му се е преместил поне метър напред.

„Шофьорът беше нагъл. Тука хората се възмущават. Държеше се не неадекватно, а нагло. Имаше и едно момиче с него. То мълчеше тук, отстрани, и само се хилеше“, добави Атанасов.

„Той каза че е минал с 50 км/ч, което е абсурдно. Значи той блъска един джип, след това друг джип и след това тук, където три коли бяха ударени“, добави Боряна Колева, свидетел на инцидента.

По информация на bTV зад волана е 42-годишният Филип Маркулиев. Дрегерът на място отчита с 1,7 промила алкохол в кръвта.

Маркулиев е бивш член на Съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“. Назначен е по време на служебното правителство на Стефан Янев, а два месеца по-късно е освободен по времето на кабинета на Петков.

Няколко месеца по-късно е едно от спряганите имена за директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, но до назначението му не се стига.

През годините е работил в голяма пътностроителна фирма, а в момента е мажоритарен собственик на фирма за строителство, проектиране и надзор.

Днес не успяхме да се свържем както със него, както и с представител на фирмата му.

Маркулиев е задържан за 24 часа, има образувано досъдебно производство в районната прокуратура.

Това не е първото му нарушение. През 2018 книжката му е била отнета заради алкохол в кръвта. Има и 14 фиша за превишена скорост.

Това не е първия инцидент на това място, а хората настояват да бъде сложена светлинна сигнализация заради стеснения в пътя, което според тях заблуждава шофьорите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK