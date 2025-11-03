Средновековна кула в центъра на Рим, която е в процес на реконструкция, частично се срути, оставяйки един работник затрупан под развалините. Това съобщиха властите.

Част от Torre dei Conti се срути малко след 11:30 ч. (12:30 ч. българско време) заедно с част от фасадата. Развалините се разпръснаха по улицата, а в въздуха се издигна гъст бял облак прах. Кулата се намира в оживена зона, в непосредствена близост до Имперския форум и недалеч от Колизеума, най-посещаваната туристическа атракция в Италия, предаде АФП, цитирана от БТА.

Снимка: Reuters

Трима работници, намиращи се в кулата, бяха евакуирани, а единият от тях беше откаран в болница в критично състояние, заяви говорител на пожарната. Един работник обаче остана затрупан, каза представител на кметството.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери и италианският министър на културата Алесандро Джули бяха на мястото, докато пожарникарите отцепиха улицата и разпръснаха тълпата. Репортер на АФП стана свидетел на второ частично срутване на кулата около 2 часа по-късно, което отново предизвика облаци прах, докато падаха отломки.

Снимка: Reuters

Докато прахът все още витаеше във въздуха, пожарникарите използваха кранове, за да стигнат до прозорците на кулата, а дрон влезе през друг прозорец за инспекция. Един работник, който е бил вътре по време на първото срутване, разказа, че е избягал през балкона.

„Не беше безопасно. Искам само да се прибера у дома“, заяви мъжът, чиято униформа беше покрита с бял прах, който се представи като Отавиано и каза, че е на 67 години.

Torre dei Conti, датираща от началото на XIII век, се реставрира с средства от Европейския съюз.

