„Топлофикация София“ започва пускането на парното в столицата от утре – 4 ноември, съобщиха от дружеството на страницата си в интернет.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни предстои захлаждане и понижение на максималните температури, уточняват оттам.

Условието, за да бъде пуснато отоплението, е среднодневна температура да е под 12° и прогноза на НИМХ да е за дългосрочно застудяване.

Прогнозата на метеоролозите е следващите дни до края на седмицата е за предимно облачно време. Температурите ще се понижат, повече дневните и в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните – между 10° и 15°.

От „Топлофикация София“ напомнят на клиентите да приключат всички ремонти на вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени.

Препоръчва се клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост, напомнят от дружеството.

Още не е ясна по каква формула ще се изчислява сградната инсталация

Все още не ясно по какво формула ще се изчислява сградната инсталация този отоплителен сезон, след Съдът на Европейския съюз постанови, че действащата досега формула за дялово разпределение като непрозрачна и неточна.

Последва решение на Върховния административен съд (ВАС) от 12 септември тази година, с което формулата беше официално отменена

Министерството на енергетиката започна да търси решение за абонатите и създаде работна група.

На среща в края на октомври експертите обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия.

Очаква се на нова работна да бъде предложен работещ вариант . Обмисля се още топлинните счетоводители да бъдат задължени да записват в сметките две възможности за начисляване на дължимото като конкретен процент или по новата формула.

