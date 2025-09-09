Формулата за сградна инсталация: Какво следва за абонатите, след като върховният съд я отмени?

Окончателната отмяна от Върховния административен съд на формулата за сградната инсталация в сметките за парно идва, след като изравнителните сметки вече са обжалвани.

Предстои Министерството на енергетиката да намери решение, за да знаят потребители за какво точно плащат.

Асен Асенов е дългогодишен домоуправител в столичния квартал "Мусагеница".

Разказва ни, че с поредната отмяна на методиката за изчисление на сградната инсталация в сметките за парно хората ще продължат да не разбират какво плащат.

„Сметките при нас са поносими донякъде, защото блокът е саниран и горе-долу е добре. Но другото, което е - сградната инсталация, която е разпределена този отоплителен сезон, не мога да приема, че е справедливо изчислена“, каза Асенов.

Адвокат Незрет Бабучев от години се занимава с казуси, свързани със сметките за парно.

Според него е необходимо изцяло да се преосмисли как да се включва сградната инсталация.

„Няма перфектна методика и няма как да бъде направена. Невъзможно е това, но трябва да има много повече фактори и стремеж към минимизиране на разходите, което е стъпка в правилна насока“, смята той.

Затова според него трябва да има повече от една формула.

„Имаме различни видове сгради, има различна степен на изолираност и според мен с цел намаляването на разходите, не само да се намалят сметките на гражданите, но и целта е самото дружество да не бъде ощетявано“, казва адвокатът.

Топлинните счетоводители предлагат да има законови промени:

„За да бъдат защитени интересите на крайните потребители, е необходимо в Закона за енергетиката ясно да се запише, че при липса на избран метод се прилага формулата, залегнала в Наредбата за топлоснабдяване.“

От Министерството на енергетиката ще се опитат да решат казуса до есента:

„За новия отоплителен сезон ще бъде търсено решение за трайно уреждане на въпроса за разпределението на топлинната енергия, отдадена от сградна инсталация.“

От ведомството казват, че всички претенции по изравнителните сметки са подадени до 31 август и се разглеждат.

