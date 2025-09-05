Окончателно Върховният административен съд отхвърли формулата за изчисление на сградната инсталация за абонатите с парно.

От Асоциацията на топлофикационните дружества казаха за bTV, че за потребителите на практика нищо не се променя, тъй като изравнителните сметки вече са изготвени по действащата от години методика, която съдът днес окончателно отмени.

Сградната инсталация е променлива величина за всяка сграда. Зависи от състоянието на инсталацията и от потреблението на абонатите. Затова в едни сгради се плаща повече, а в други по-малко за сградна инсталация.

"явно има недобросъвестни граждани, които не си плащат своята и нас ни товарят", споделя ползвател.

Сградната инсталация се изчислява въз основа на доставеното количество енергия до абонатната станция и количеството, използвана енергия вътре в сградата.

Във формулата участват параметри като реалната мощност на сградната инсталация, външна температура, вътрешна температура, която трябва да се постигне в помещенията, така че това са физични параметри, които дават една точна, конкретна цифра за всяка сграда.

Отмяната на формулата от съда създава правен вакуум, коментират от Топлофикация, тъй като старата формула е отменена, но няма и нова. Министерство на енергетика спешно трябва да изготви нова наредба с нова формула, която от бранша очакват да запази действащото с години положение, че сградната инсталация е с дял от двайсет до 40 процента в сметката ни за парно.

