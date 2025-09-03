dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 32°
15 Облачно 32°
16 Разкъсана облачност 33°
17 Облачно 33°
18 Облачно 31°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Жечо Станков: „Булгаргаз“ е поставена на колене, договорът с „Боташ“ застрашава парното в София

„Ако не може да достави газ на „Топлофикация“, автоматично над 400 000 абоната в София няма да имат парно през зимните месеци“, предупреди Жечо Станков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:22 ч. 03.09.2025 г.

Енергийният министър Жечо Станков обяви, че договорът между „Булгаргаз“ и турската „Боташ“ поставя българската енергетика в критична ситуация и не съдържа в себе си клауза за прекратяване.

„За последните седем месеца като министър повече съм сапьор, отколкото да работя по конкретни проекти“, каза той.

Първите „заложени бомби“ били поетите ангажименти по ПВУ, които вече са обезвредени, а запазването на битовите потребители на регулиран пазар е предотвратило поскъпване на сметките с 46% през юли.

Бойко Борисов очаква президентът да предоговори газовия договор с „Боташ“

„Този договор (с „Боташ“) превърна България в най-големия инвеститор в турската газопреносна мрежа. Платените вече стотици милиони са само част от общата сума от над 6 милиарда лева за 13 години. Това се равнява на 12 магистрали „Черно море“, три „Хемус“ или годишните пенсии на над 600 хиляди пенсионери“, обяви Станков.

И допълни, че подписването на договора е довело „Булгаргаз“ до несъстоятелност.

Задълженията на дружеството вече надхвърлят 1,8 млрд. лева, при положение че през 2021 г. не е имало никакви дългове. Според министъра това създава риск компанията да не успее да осигури газ за „Топлофикация“ през зимата.

Румен Радев: Акцията за „Боташ“ е атака срещу мен

„Ако не може да изпълни дейността си да достави газ на столичната „Топлофикация“, това означава, че автоматично над 400 000 абоната в София няма да имат парно през зимните месеци. А оттам и всички кабели ще се сринат. За момента няма интерес към съвместно закупуване на природен газ или прехвърляне на възможността за доставка от „Боташ“, предупреди Станков.

Според министъра сключеният договор е „подарък“ от президентската институция към правителството и народа, но с огромни рискове.

Разследването „Боташ“: По информация на bTV при обиските са открити големи суми пари

„Булгаргаз“ е станала най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция, като вече са платени стотици милиони, а други суми висят по фактури, защото дружеството няма средства да ги покрива. Общата стойност на 13-годишния договор надхвърля 6 милиарда лева – равнява се на строежа на 12 магистрали „Черно море“, три „Хемус“, годишните пенсии на над 600 000 пенсионери или цялото превъоръжаване на армията“, каза Станков.

Станков предупреди още, че средствата, плащани от България, ще се използват от Турция, за да финансира ядрени проекти с Русия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче (ВИДЕО)
Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход

Димитър Радев: Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход
Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София

Иван Таков за bTV: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София
Спасяват деца на строителна площадка в София (ВИДЕО)

Спасяват деца на строителна площадка в София (ВИДЕО)
Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Трамваят, ударил се в подлез: 22-годишен криминално проявен е бутнал скоростния лост

Тази сутрин
Снимка: „Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
„Пари даваме само за ток“: В Липница правят лютеницата само с продукти собствено производство
Снимка: Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Когато малкото означава много: Битката на едно семейство със затлъстяването
Снимка: Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка
Лице в лице
Снимка: Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Иван Таков, Харалан Александров и Теодор Славев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Васил Велев за линията на бедността и икономиката
Снимка: Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Христина Христова за бюджета, еврото, пенсиите и доходите
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест