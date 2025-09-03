Жечо Станков: „Булгаргаз“ е поставена на колене, договорът с „Боташ“ застрашава парното в София

Енергийният министър Жечо Станков обяви, че договорът между „Булгаргаз“ и турската „Боташ“ поставя българската енергетика в критична ситуация и не съдържа в себе си клауза за прекратяване.

„За последните седем месеца като министър повече съм сапьор, отколкото да работя по конкретни проекти“, каза той.

Първите „заложени бомби“ били поетите ангажименти по ПВУ, които вече са обезвредени, а запазването на битовите потребители на регулиран пазар е предотвратило поскъпване на сметките с 46% през юли.

И допълни, че подписването на договора е довело „Булгаргаз“ до несъстоятелност.

Задълженията на дружеството вече надхвърлят 1,8 млрд. лева, при положение че през 2021 г. не е имало никакви дългове. Според министъра това създава риск компанията да не успее да осигури газ за „Топлофикация“ през зимата.

„Ако не може да изпълни дейността си да достави газ на столичната „Топлофикация“, това означава, че автоматично над 400 000 абоната в София няма да имат парно през зимните месеци. А оттам и всички кабели ще се сринат. За момента няма интерес към съвместно закупуване на природен газ или прехвърляне на възможността за доставка от „Боташ“, предупреди Станков.

Според министъра сключеният договор е „подарък“ от президентската институция към правителството и народа, но с огромни рискове.

„Булгаргаз“ е станала най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция, като вече са платени стотици милиони, а други суми висят по фактури, защото дружеството няма средства да ги покрива. Общата стойност на 13-годишния договор надхвърля 6 милиарда лева – равнява се на строежа на 12 магистрали „Черно море“, три „Хемус“, годишните пенсии на над 600 000 пенсионери или цялото превъоръжаване на армията“, каза Станков.

Станков предупреди още, че средствата, плащани от България, ще се използват от Турция, за да финансира ядрени проекти с Русия.