Днес депутатите се завръщат на работа след 33-дневната лятна ваканция. Сред най-спешните задачи, посочени от опозицията, е петият вот на недоверие за тема „завладяната държава“, който се очаква да събере рекорден брой подписи.

Управляващите пък ще акцентират върху безводието и индустриалното развитие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че основен приоритет за партията му остава удържането на пътя към еврозоната.

„Към приоритетите бих прибавил индустриалното сътрудничество и развитие на страната. България е съинвеститор с голяма оръжейна компания, участваме наравно с германците“, каза Борисов.

Той коментира и газовия договор с Турция:

„България е най-големият инвеститор в турската газопреносна система – 6 милиарда е договорът. Надявам се президентът Радев да използва контактите си с Ердоган за предоговаряне на условията“.

„Крайно време е да използваме контактите, изключително големи, на президента Радев, така, както отиде при президента Щайнмайер, да отиде при президента Ердоган и както направи подарък за България, да направи подарък и за предоговарянето на договора с „Боташ“, уточни Борисов.

По думите му България ще инвестира 6 млрд. в турската газопреносна система, а само в рамките на лятната ваканция на парламента държавата вече дължи 700 млн. лева.

Според Борисов партиите в парламента се карат за „бащинството“ на предстоящия вот на недоверие. Той се обърна към ПП-ДБ заради тяхната позиция.

„От една страна говорят за еврозоната, за проевропейското развитие на държавата, в същото време председателят на Европейската комисия е в България, по механизма SAFE сме първи, и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с „Възраждане“, „Величие“, „Щастие“, „Възход“, „Падение“. Не мога да ги разбера“, допълни той.

Борисов определи управляващото малцинство като несигурно и отново изтъкна, че за ГЕРБ участието в него е неизгодно.

