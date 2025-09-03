Новият политически сезон започва със заявка за нов вот на недоверие – пети поред. Същевременно с това виждаме и противопоставяне между президентската институция и изпълнителната власт по отношение на назначенията в ДАНС и МВР.

Първата сесия след 33-дневната лятна почивка на депутатите започва тържествено, с химна на България и този на Европа.

Заявките до вчера бяха ясни – вотът на недоверие на тема „завладяната държава“, който се очаква да събере най-много гласове от страна на опозицията от всички досега. Този път той ще включи и гласовете на ПП-ДБ.

В близките дни се очаква и да се попълват регулаторите – заместник-омбудсман, членове на Комисията за противодействие на корупцията.

В дневния ред за днес обаче са включени други точки – например референдум дали българският лев да остане единствена валута до 2043 година, защото е първа сряда на месеца, а първата сряда на месеца е ден на опозицията.

За управляващите пък най-важна е водната криза и това също ще бъде точка от дневния ред.

А преди старта на първото заседание след лятната почивка, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в кулоарите на парламента, че приоритет за този сезон остава удържането на пътя към еврозоната.

„Продължаваме пътя към еврозоната, приемането на бюджета и усвояването на проваления План за възстановяване“, заяви той.

